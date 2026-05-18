Nacho Abad quiere saber de boca del portavoz andaluz qué significa su política de prioridad nacional

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Tan solo unas horas después de conocerse los resultados de las elecciones andaluzas y con posibilidad de que el PP de Juanma Moreno Bonilla necesite a VOX para poder gobernar Andalucía tras no conseguir su ansiada mayoría absoluta, Nacho Abad ha querido que Manuel Gavira, portavoz de VOX de Andalucía, nos aclarara qué significa su cantada “Prioridad nacional”.

Directo al grano, Nacho Abad ha comenzado su charla con Manuel Gavira, portavoz de VOX en Andalucía, preguntándole por el concepto de prioridad nacional. Algo que el compañero de Santiago Abascal ha contestado de forma directa y con una gran sonrisa: “Es que los andaluces, los españoles vayamos por delante a las ayudas sociales y la vivienda pública… Venga españoles, los españoles primero…”.

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El presentador de ‘En boca de todos’ ha querido ponerle el ejemplo de una persona latinoamericana que lleva muchos años trabajando y cotizando en nuestro país, pero el portavoz de VOX no le ha dado opción: “Primero los españoles, no vayas a ponerme casos prácticos… Todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo. Primero los españoles para las ayudas sociales y la vivienda protegida…”.

Una respuesta que ha mantenido entre risas y en respuesta a las opiniones de los colaboradores de la mesa: “Esto no es excluyente, no se trata de excluir al de fuera, es de priorizar al español, es algo muy simple…”. Incluso, ha entrado en confrontación con Andrea Levy: “Yo le tengo mucho respecto, pero usted le puede preguntar a su compañera Guardiola, o su compañero Azcón o Mañueco… Si es español, es español… ¿Quién dice que no se cumple la ley?”.

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Nacho Abad también se ha interesado por su interés en formar gobierno con Moreno Bonilla y Gavira le ha pedido que no se adelantara a los hechos: “Primero las políticas y luego lo demás… Los sillones es después de las políticas, primero hablamos de política y luego se verá lo que pasa con los sillones… Ayer Andalucía dio un mensaje, quieren un cambio de rumbo en las políticas que se están haciendo en Andalucía. Me sugiere que le regalemos los dos escaños, que no hagamos valer nuestros votos…”.

Y ha expresado su deseo de poder llegar a un acuerdo con el PP andaluz igual que lo han hecho en otras comunidades como Castilla y León y Extremadura: “Podría salir bien en Andalucía, esperemos que el señor Moreno Bonilla ha entendido el mensaje que ha lanzado Andalucía…”.

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