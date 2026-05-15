El fuerte enfrentamiento entre Víctor Ábalos y Arturo Criado, subdirector de El Español: "Vamos a poner una demanda y la vamos a ganar"
El choque ha llegado después de que, según El Español, Koldo organizase otra noche para José Luis Ábalos con dos mujeres en plena pandemia
Según El Español, Koldo organizó otra noche en Zaragoza para José Luis Ábalos con dos mujeres en plena pandemia. Una información de El Español y por la que Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, ha tenido que dar la cara en 'En boca de todos', protagonizando un fuerte enfrentamiento con Arturo Criado, subdirector del periódico que lleva esa información.
En primer lugar, Arturo Criado ha comentado que todo eso lo sabía Koldo: "Era su trabajo proporcionarle dos prostitutas". "A mí me preocupa que una empresa levantina fuera la que prepara los salvoconductos y quién pagaba a las prostitutas", ha señalado el subdirector de El Español. Víctor Ábalos ha señalado que todo eso pertenece a "la vida privada" de su padre, algo que no está de acuerdo el periodista, que ve todo eso como "interés público".
"Estáis sacando lo más ruin que hay", ha dicho además Víctor Ábalos, que cree que están "urgando", en términos generales. y ve muy "serio" que digan todo eso sin pruebas. No obstante, el hijo de Ábalos sabe que su padre ha cometido errores, "pero lo que no se va a comer son las historias de otro ni las historias que publiquen ciertos medios afines". Por otro lado, Victor Ábalos pide que todo eso "se acredite antes de tachar a una persona así": "Me parece increíble que el propietario de este medio lo haga esto con mi padre. Estáis montando a gente que no tiene nada que ver con esto".
"Vamos a poner una demanda"
Sobre cómo conoce a Andrea de la Torre -conocida principalmente por haber sido pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos- su padre, Víctor asegura no saber nada: "Se va a poner una demanda", cuenta, harto de que se publiquen cosas que no son verdad. En cuanto a esto, Criado subraya que en uno de los tríos que hace José Luis Ábalos está Andrea de la Torre. "Vamos a poner una demanda y la vamos a ganar", vuelve a decir Víctor Ábalos, contundente.
El enfrentamiento cada vez ha aumentado más, con Arturo Criado sacando más informaciones y Víctor Ábalos desmintiéndolas. "Lo que tiene que hacer tu padre es pedir perdón por haber hecho todo esto siendo ministro en viajes oficiales", ha dicho el periodista.