Simón demuestra con imágenes que no se negó a mostrarles su identificación y que fue agredido

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Un joven denuncia que le detuvieron en Madrid mientras paseaba por su “color de piel”. Simón asegura que dos agentes de paisano le pidieron la identificación y que no le dieron tiempo a mostrársela, se le echaron encima y terminó 16 horas en un calabozo.

Fabiola Etayo, reportera de ‘En boca de todos’, se ha desplazado hasta los Juzgados de Plaza de Castilla para conocer los detalles de la detención de Simón, un joven que asegura que fue detenido por su color de piel y nacionalidad.

Simón asegura que estaba en el parque del Templo de Debod cuando unos agentes de paisano le pidieron que se identificara y asegurar que no se negó en ningún momento, pero que acabó agredido y pasando 18 horas en el calabozo: “Llegan dos paisanos que me piden los documentos, intentó dárselos, pero rápidamente se lanzan contra mí”.

Nacho Abad, viendo las imágenes, ha querido saber cuál era la versión de la policía: “La versión de la policía es que no me quise identificar… No lo sé, aleatoriamente me han elegido, estaba viendo el show de mi amigo, mi físico… Sentí el racismo por parte de sus palabras y miradas, lo sentí…”.

Su abogado ha intervenido para recalcar que hasta las personas que estaban presentes pidieron a los agentes que pararan: “Se produjo una situación tragicómica, le pidieron la identificación cuando ya estaba engrilletado y fue su amigo quién les enseñó la identificación… En ningún momento se negó a identificarse, no sabemos por qué fue detenido, creemos que es por su color de piel”.

Carlos Segarra ha intervenido para defender la actuación policial: “Estoy viendo un acto de resistencia a los agentes… Se habrá producido una detención por una acusación por resistencia a la autoridad…”.

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