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Política

Los españoles señalan a la formación de Santiago Abascal como la más mentirosa de la política actual

Los españoles señalan a la organización de Santiago Abascal como la más mentirosa de la política actual
Imagen creada con IA del pódium establecido por la encuesta del CIS. cuatro.com
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Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas, pero entre cruce de acusaciones y lanzamientos de reproches diarios, ahora son los ciudadanos los que juzgan y parece que ya han elegido a sus políticos buleros favoritos. Según una encuesta del CIS, los españoles señalan a VOX y al PSOE como los partidos más mentirosos y que propagan más desinformación.

El pueblo ha hablado y el premio a la formación más mentirosa se la lleva la formación de Santiago Abascal, consideran que son los más propensos a la desinformación. El partido socialista que se llena la boca señalando a “la fachosfera” y “la bulosfera” también la han subido al pódium de las tres organizaciones más mentirosas. Plata para el PSOE por mentiras y desinformación con un 23,7%.

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Desde la distancia, le sigue la oposición, pero con distancia. El PP se queda con el bronce de las mentiras, pero solo con un 7,7% de los votos.

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