Juan Luis Arsuaga desvela “La respuesta”: un viaje humanista a los orígenes de la estirpe humana

Miguel Manso 13 MAY 2026 - 14:46h.

El reconocido paleontólogo presenta su obra más personal, donde asume el papel del “Viejo de la Tribu”

Explica cómo la evolución responde a la pregunta fundamental de quiénes somos

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Tras décadas de estudiar fósiles y descifrar el pasado en yacimientos como Atapuerca, Juan Luis Arsuaga (Madrid, 1954) regresa a las librerías con La respuesta (Destino), un libro que el propio autor califica como el más personal de su carrera. En esta obra la ciencia se transforma en un relato narrado a la manera de los antiguos chamanes, buscando conectar el conocimiento riguroso con el sentido profundo de la vida.

La génesis del libro se remonta a una marcha por la sierra de Guadarrama y a la experiencia radiofónica de Arsuaga en el programa ‘El placer de admirar’, de RNE. Fue allí donde Arsuaga abandonó el trato formal de “usted” para dirigirse al lector como un amigo, convirtiéndose en el “Viejo de la Tribu”, un científico que ha visto pasar teorías y generaciones, y que ahora recita “las palabras sagradas” sobre nuestros orígenes.

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En una entrevista con Noticias Cuatro, Arsuaga propone una premisa clara: “Si el ser humano es la pregunta, la evolución es la respuesta”. El libro no es una mera enumeración de especies o yacimientos, sino una lección de humanismo que utiliza la paleontología para abordar inquietudes filosóficas sobre nuestro destino y nuestro lugar en el mundo.

A través de sus páginas, el autor recorre los hitos de nuestra evolución, desde el 1 % de diferencia genética que nos separa de los chimpancés hasta el desarrollo de la postura bípeda y el dominio del fuego. Uno de los temas centrales es la “maldición de los pedúnculos borrados”, esa dificultad que enfrentan los paleontólogos para encontrar los fósiles del inicio exacto de una nueva forma evolutiva.

El relato también profundiza en descubrimientos trascendentales como la finitud. Según Arsuaga, el momento en que un antepasado comprendió que iba a morir de forma inexorable cambió la historia de la humanidad. “¿Por quién doblan las campanas? Doblan por nosotros. Es, en definitiva, lo que nos hace humanos”, reflexiona el autor en uno de los capítulos más conmovedores.

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La respuesta también mira al presente y al futuro, analizando la inteligencia social y la complejidad de nuestras sociedades actuales. Arsuaga advierte sobre el “tribalismo” como uno de los mayores obstáculos para la sabiduría humana, contraponiendo la mente racional a la mente mágica.

Asimismo, el autor dialoga con el pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin y aborda debates contemporáneos como la inteligencia artificial, sugiriendo que la verdadera sabiduría no reside en dar con una solución final, sino en tener la lucidez para hacernos la pregunta adecuada.

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Con una prosa que une conocimiento y corazón, Arsuaga invita a la “Gran Tribu” que es la humanidad a sentarse alrededor de su hoguera literaria para descubrir por qué, a pesar de ser una especie extraordinariamente improbable, hemos llegado hasta aquí.