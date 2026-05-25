Miguel Manso 25 MAY 2026 - 14:42h.

Memoria del fútbol universal: el canon de los 366 mejores jugadores, según Alfredo Relaño.

Relaño reconoce que su selección está presidida por su "memoria sentimental" y su larga experiencia como observador y estudioso

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Alfredo Relaño (Madrid, 1951) es una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo español y testigo privilegiado de la evolución del balompié durante décadas. Acaba de presentar su obra ‘366 futbolistas de todos los tiempos que han hecho historia’ (Espasa). No se trata de una simple recopilación de nombres y estadísticas, sino de una historia cultural, social y emocional del deporte rey narrada a través de sus protagonistas.

El libro organiza la evolución del fútbol en cinco grandes periodos históricos que reflejan su transformación desde un juego aficionado hasta el espectáculo global actual:

1863-1930: De la taberna Freemason’s al primer Mundial en Montevideo. La era de los puros gentlemen y la irrupción de los obreros.

1930-1953: La consolidación de los Mundiales y la hegemonía de la táctica WM, que finaliza con el "Partido del Siglo" (la victoria de Hungría en Wembley).

1953-1970: El periodo clásico marcado por el motor de la Copa de Europa.

1970-1995: La llegada del color, el marketing, el fútbol total y la revolución social.

1995-Actualidad: La sentencia Bosman dispara el mercado, dando paso a los grandes fondos de inversión y la era del espectáculo mediático.

Relaño reconoce que su selección está presidida por su "memoria sentimental" y su larga experiencia como observador y estudioso. En la cima de esta pirámide, el autor sitúa a seis futbolistas que sobresalen por encima de todos: Di Stéfano, el futbolista total y modernizador; Pelé, el gran mito global; Cruyff, el revolucionario táctico; Maradona, la emoción visceral y popular; Cristiano Ronaldo, el símbolo del esfuerzo y la disciplina; y Messi, la culminación del talento natural e inteligencia.

A estos seis dioses los acompañan veinte "semidioses" —entre los que figuran leyendas como Yashin, Garrincha, Beckenbauer o los españoles Zamora y Gento— y otros 340 jugadores "simplemente extraordinarios".

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El valor diferencial de esta obra reside en su enfoque narrativo. Cada figura es tratada como una historia única: desde héroes trágicos y genios incomprendidos hasta personajes excéntricos. Relaño insiste en que el talento no se entiende sin su contexto; por ello, analiza cómo guerras, crisis y transformaciones políticas condicionaron las trayectorias de figuras como el austriaco Sindelar, el ruso Streltsov o el español Lángara.

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En definitiva, este compendio es una invitación a entender el fútbol como un lenguaje universal capaz de explicar una época y una sociedad. Como el propio autor sugiere, el fútbol es una "memoria viva", un relato en constante construcción donde cada aficionado tiene sus propios héroes, pero todos comparten una misma pasión fascinante.