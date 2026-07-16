La DGT hará más controles: la mitad de los muertos al volante consumió drogas, alcohol o ansiolíticos

Beatriz Benayas 16 JUL 2026 - 20:53h.

La DGT está reforzando esta semana los controles de alcohol y drogas

El alcohol ha bajado mientras que las drogas y los psicofármacos han aumentado

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Un dato nos tiene que mantener alerta este verano si conducimos, porque parece que no aprendemos. Está aumentando el consumo de drogas al volante. La mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico había consumido alcohol, drogas o psicofármacos según el informe que acaba de publicar el Instituto de Toxicología.

Por eso la DGT está reforzando esta semana los controles de alcohol y drogas. De todos los fallecidos, un tercio había bebido alcohol, una quinta parte conducía bajo los efectos de las drogas, sobre todo cocaína y cannabis y un 17% había tomado psicofármacos.

Además, un tercio de ellos llevaba más de una sustancia en sangre, la mayoría de ellos alcohol y drogas. Estos datos reflejan un cambio de tendencia en el consumo de sustancias antes de conducir.

El alcohol ha bajado mientras que las drogas y los psicofármacos han aumentado y la gran mayoría de quienes dieron positivo en esos siniestros, nueve de cada diez conductores, eran hombres.