Lidia Camón Patricia Pereda 01 JUL 2026 - 17:43h.

Hoy se cumplen 20 años del carnet por puntos, una de las medidas más efectivas para reducir los siniestros en carretera.

Motoristas y ciclistas, los más beneficiados del nuevo cambio en las normas de circulación

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Hoy se cumplen 20 años del carnet por puntos. Una de las medidas más efectivas para reducir los siniestros en carretera. De hecho, desde que entró en vigor los muertos en accidentes se han reducido un 60%. En 2005 hubos más de 4.000 fallecidos en la carretera frente a 1.800 fallecidos en 2024. Y en cuanto a los heridos: de 22.000 heridos en 2005, frente a 9.500 en 2024. Además, desde su entrada en vigor se han puesto más de 20 millones de sanciones y se han quitado 72 millones de puntos.

Quince puntos. Es el saldo máximo que un conductor puede tener en España. Hoy nos parece lo más normal del mundo pero hace exactamente veinte años, cuando entro en vigor el carnet por punto desató el pánico. "Nos pareció mal a todos, fatal, nos pareció fatal, un horror". Pero ahora la gente sabe que la medida funcionó.

El 1 de julio de 2006 nacía el carnet por puntos. España rozaba los 4.500 muertos al año en carretera. El cambio de mentalidad era urgente. "Más que la reducción de muertos era provocar un cambio social. Saber que hay una serie de normas que si las cumplimos, simplemente no nos matamos. Fueron 8 años de trabajo y consenso con mucha gente empujando el sistema que nos pusieron en primera línea en seguridad vial en Europa. Ahora estamos en los primeros puestos", señala Ramón Ledesma, socio de Impulso Mobility.

Para las asociaciones de victimas, el carnet por puntos supuso un antes y un después en la prevención y en la educación vial. Mar Cogollos, Directora de AESLEME (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal), reconoce que "ha sido un éxito rotundo disminuyendo lesionados medulares, hemos salvado 5 vidas al día". Eso sí, creen que el descenso de muertes se ha estabilizado. Y alertan que hay ciudadanos que hacen el curso muchas veces, para que el descenso de muertes siga bajando. Una fórmula de éxito que nos exige no bajar la guardia si queremos seguir salvando vidas.