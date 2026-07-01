Sandra Mir 01 JUL 2026 - 17:26h.

Todos con el mismo modus operandi: a plena luz del día, armados, violentos y con decenas de testigos alrededor.

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El precio del oro, que se ha disparado en los últimos meses, ha puesto en la diana a las joyerías. Lo están sufriendo los joyeros de Madrid, con una ola de atracos rápidos y violentos a plena luz del día. El sector pide mano dura contra estos delincuentes reincidentes.

La imagen ya no es anecdótica. Los clientes huyen mientras los atracadores rompen cristales y se llevan lo más valioso. En el último robo han sido 3 ladrones que no dudaron en salir del atraco disparando. Tardaron 21 segundos en el golpe y ninguno ha sido detenido. El de Pinto de ayer es el ultimo de los 6 atracos a joyerías madrileñas en los dos ultimos meses. Todos con el mismo modus operandi: a plena luz del día, armados, violentos y con decenas de testigos alrededor.

Hace unos días la policía detuvo a 11 personas todos de nacionalidad peruana que integraban la banda del Vaticano protagonistas de robos surrealistas vestidos de monjas y curas. Con ese look robaron un banco y 5 joyerías y consiguieron un botín de 3 millones de euros que no ha sido recuperado.

La pregunta es a qué se debe esta oleada de robos. Armando Rodríguez, secretario general del gremio de joyeros, da algunas claves. "Responde al precio de la materia prima, en este caso el precio del oro que ha tenido un crecimiento extraordinario en los últimos tiempos. Responde también a la impunidad con la que trabajan las bandas organizadas en nustro país. Las joyas se pueden hacer desaparecer con gran facilidad.

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El gremio de joyeros no duda en ejercer la acusación particular contra los detenidos en los procesos judiciales y ya se esta blindando. "El destino es quedar en libertad condicional, con lo que siguen aumentando su currículum delictivo". Porque dicen que, su paciencia, ya se ha agotado.