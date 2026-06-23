Motoristas y ciclistas, los más beneficiados del nuevo cambio en las normas de circulación

Beatriz Benayas 23 JUN 2026 - 20:37h.

Cambio en las normas de circulación: cuándo entran en vigor y qué nuevas obligaciones tienen conductores, bicis y patinetes

El mapa de los conductores y su irritabilidad al volante: en Baleares y la Rioja, donde más se insulta

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Hoy se ha aprobado el cambio del reglamento de circulación. Son cambios que entrarán en vigor en otoño, el 1 de octubre y que pretenden proteger a los conductores vulnerables: ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes eléctricos.

Lo primero, habrá que tener más de 15 años para subirse a un patinete eléctrico, llevar casco todo el rato, la luz siempre encendida y por la noche chaleco reflectante. Todo obligatorio.. Mención especial para los riders que reparten comida tanto en patinete, como bici o moto. Casco y chaleco reflectante obligatorios bajo multa de 200 euros si no los llevan.

El resto de ciclistas, siempre tendrán que llevar casco, sin excepción. Para adelantarles, habrá que respetar el metro y medio de distancia y para circular detrás dejar cinco metros de seguridad. Para motoristas y paquetes obligatorio guantes y calzado cerrado bajo multa de 200 euros si no cumplen. Adiós pues a las chanclas o ir sin protección en las manos. Por último, adiós a las excepciones de los profesionales al volante. Taxistas, transportistas y profesores de autoescuela siempre tendrán que ponerse el cinturón. Respecto a los peatones, la norma obliga al uso de elementos reflectantes cuando transiten por vías interurbanas.

Actualizaciones en el reglamento general de circulación que pretende proteger a los “usuarios vulnerables de la vía”. Por primera vez se definen como todo aquel que, por razón del medio de desplazamiento que utiliza o por las características físicas del grupo de edad al que pertenece, tiene un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente de tráfico" En pocas palabras hablamos de peatones, los ciclistas, los motoristas o usuarios de patinetes.

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Cuáles son las novedades del reglamento que afectan a ciclistas

El reglamento pretende mejorar la seguridad de los ciclistas cuando son adelantados en vías interurbanas. De ahí que exija al conductor que adelanta reducir la velocidad al menos 20 km. También debe cambiar completamente de carril en calzadas que tengan más de un carril por sentido

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Obligación de casco de protección para quienes desarrollan actividad profesional en vías interurbanas y además chaleco reflectante

de protección para quienes desarrollan actividad profesional en vías interurbanas y además chaleco reflectante En vías urbanas se establecen nuevas normas específicas para ciclistas: circular preferentemente por el centro del carril.

se establecen nuevas normas específicas para ciclistas: Los conductores de vehículos a motor deberán dejar una distancia de cinco metros al adelantar

En vías de un solo carril con la velocidad limitada a 30 km por hora, la autoridad municipal podrá permitir la circulación en dos sentidos

Obligaciones para los conductores de patinetes

Los conductores de vehículos de movilidad personal como patinetes deberán llevar casco de protección obligatorio con elementos reflectantes de noche o cuando haya escasa visibilidad. Será obligatorio para los que trabajen con este tipo de vehículos

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Se fija en 15 años la edad mínima para conducirlos

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