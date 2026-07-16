El Constitucional tiene que decidir sobre la interpretación de la malversación que hizo el Supremo, que es por lo que Puigdemont aún tiene una orden de detención

Puigdemont reacciona a la resolución de la UE: La amnistía es europea, la represión es española

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La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) "para la normalización de la situación en Catalunya", al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea.

La Justicia europea responde así a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales enviaron a Luxemburgo por sus dudas sobre la compatibilidad de la ley con las reglas de la UE; dos asuntos respecto a los que el Abogado General en su dictamen no vinculante de noviembre descartó una "autoamnistía" ni que afectara a intereses financieros de la UE.

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En concreto, las dos sentencias emitidas este jueves por el TJUE responden al Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente de Catalunya y líder de Junts, Carles Puigdemont, y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el 'procés' y, la segunda, a la Audiencia Nacional sobre el delito de terrorismo por el que investigó a los Comités de Defensa de la República (CDR).

De todos modos, todavía quedan decisiones judiciales por tomar. Ahora, el Tribunal Constitucional tiene que decidir sobre la interpretación de la malversación que hizo el Supremo, que es por lo que Puigdemont aún tiene una orden de detención. El Supremo cree que Junqueras y Puigdemont se lucraron con el procés y eso todavía no está amnistiado y será el Tribunal Supremo quien tenga que aplicar la decisión del Constitucional. Peropuede que hagan algún un nuevo movimiento para impedir la amnistía a Puigdemont.

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El Gobierno celebra el fallo y espera que la ley de amnistía se aplique cuanto antes

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que señala que la Ley de Amnistía no choca con el Derecho comunitario y espera que la norma se aplique a los líderes del procés, incluido el líder de Junts Carles Puigdemont, "lo antes posible".

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Bolaños ha señalado que "hoy es un gran día" y ha calificado la norma de "logro colectivo" a pesar de que encontró el rechazo frontal de parte de la sociedad, como él mismo ha admitido. En todo caso ha reivindicado sus efectos y considera que a día de hoy "nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos".

En una declaración institucional sin preguntas desde La Moncloa, ha señalado que con esta sentencia, queda "despejado el horizonte" para la "plena aplicación" de la ley, que ya ha desplegado sus efectos sobre casi 400 personas, "desde activistas y manifestantes hasta cuerpos y fuerzas de seguridad", ha apuntado.

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"Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible", ha declarado.

El PP respeta la resolución pero critica "cambiar poder por impunidad"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha expresado este jueves el "respeto absoluto" del Partido Popular por la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Aministía, pero ha insistido en su crítica a esa norma que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez porque, según ha recalcado, el debate "nunca fue solo jurídico" y "ningún presidente debe cambiar poder por impunidad".

Puigdemont: La amnistía es europea, la represión es española

Puigdemont ha reaccionado a la decisión de la UE con un artículo en redes que, por su interés, reproducimos de forma íntegra:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado lo que ya sabíamos desde el primer día: que la Ley de Amnistía que exigimos para la investidura de Pedro Sánchez, y que aprobamos después de que se incorporaran las exigencias de Junts per Catalunya en relación con las fantasiosas acusaciones de terrorismo, no contradice en absoluto el derecho de la Unión. En otras palabras: que si se siguen negando a aplicar la amnistía de forma integral no sólo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional sino que, además, estarán confrontándose con el derecho europeo. El TJUE no podía ser más nítido, y no ha dejado ninguna brecha a través de la que se pueda discutir nuestra victoria.

Porque es una victoria rotunda, un triunfo político del independentismo catalán frente a los poderes del Estado español. No es la primera victoria en Europa: al menos es la tercera. Recordemos que logramos blindar en el TJUE la decisión de la justicia belga de no acceder a la extradición del conseller Puig, en aquella sentencia importantísima para la defensa de los derechos de las minorías en las que se acuñó el concepto de GOI (grupo objetivamente identificable de personas). Luego logramos derrotar al Parlamento Europeo cuando aprobó retirarnos la inmunidad, porque había actuado con un demostrado sesgo político, lo que refuerza el carácter político de la persecución de la que somos víctimas hace casi nueve años. Y por último, la sentencia de hoy, en la que se ha blindado una amnistía que no quería ni el presidente Isla, ni el PSC, ni el PSOE ni obviamente la derecha política, mediática y judicial española. Tampoco la quería Pedro Sánchez… hasta que necesitó los votos de Junts per Catalunya.

Tuvimos que votar no al primer redactado de la ley de amnistía porque se excluían a los activistas acusados de terrorismo. Pensábamos que había que incluirlos y que podíamos hacerlo de una forma que fuera escrupulosa con el derecho europeo. Como en tantas otras veces que hemos tenido que marcar la posición, no fue fácil que se entendiera ese «no». Pero teníamos razón, y es de justicia que así se reconozca.

Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha terminado. Sabemos con quien tenemos que habérselo, y algunos no nos llamamos a engaño. Ciertamente, tenemos muchas más herramientas que avalan nuestra posición, y serán útiles para el futuro. Pero el partido ya no se jugará en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público decantados hacia un lado. No debería ser así, y con la sentencia de hoy ya no debería haber margen…

Quien piense que esto nos hará renunciar se equivoca mucho. Cómo se ha equivocado todos estos años. Necesitamos que se acabe la represión no para el beneficio personal (para estas cosas ya hay otras figuras que no son la amnistía) sino para poder recuperar fuerzas y recursos para centrarnos en el objetivo principal, que es la independencia de Catalunya (sabiendo que debemos hacerlo en un contexto más difícil y hostil, y en medio de una división que hace chalar).

Por último, quisiera hacer público mi agradecimiento a todas las personas que han sabido aguantar la presión y jugadas sucias de todo tipo, pensadas para descarrilar la operación y hacernos desistir de la posición que hemos mantenido; una de ellas es Gonzalo Boye. Sin su experiencia europea y sin su sabiduría jurídica difícilmente habríamos obtenido una sentencia europea tan contundente.