El Abogado General del TJUE da aire al Gobierno y a Puigdemont: descarta una autoamnistía

El informe del abogado general del TJUE niega que la ley de amnistía sea una autoamnistía y que afecte a intereses financieros de la UE.

Puigdemont dice que no se fía de los jueces salvapatrias, el Gobierno saca pecho y el PP espera al fallo del TJUE

Compartir







El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido este jueves que algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) pueden ser incompatibles con el derecho comunitario --como el plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso--; si bien descarta en su razonamiento que su tramitación responda a una "autoamnistía" o que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE.

La opinión del letrado europeo, que no es vinculante para el Alto Tribunal cuando dicte sentencia pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos, advierte además contra el levantamiento de cautelares mientras se resuelve el asunto en Luxemburgo.

PUEDE INTERESARTE La Ley de Amnistía y las fases de Sánchez: de negar su existencia a calificarla de buena para la convivencia

El TJUE ha recibido cuestiones prejudiciales relacionadas con la aplicación de la amnistía en cuatro asuntos, pero hasta la fecha sólo se han celebrado vistas para dos de ellos, que es sobre los que se pronuncia este jueves el abogado luxemburgués Dean Spielmann.

En concreto, se refiere primero a la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para apoyar la acción exterior del 'procés'.

El segundo asunto sobre el que se pronuncia responde a la consulta remitida por la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) para aclarar si la aplicación de la amnistía en este caso contravendría el Derecho comunitario y garantizaría la impunidad de los delitos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En respuesta al Tribunal de Cuentas, el abogado europeo descarta que la amnistía afecte a intereses financieros de la Unión Europea porque "no existe un vínculo directo entre los actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión".

Sí advierte en lo que se refiere al derecho a la tutela judicial que el plazo máximo de dos meses para dictar sobre la aplicación de la amnistía en un caso "podría resultar demasiado corto" para determinar si el asunto está cubierto o no por la LOA en función de si se trata de fondos de origen nacional o europeos y de su uso efectivo para promover la independencia de Cataluña fuera de España.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

En este sentido, el dictamen apunta que un plazo "excesivamente corto y vinculante puede quebrantar la exigencia de independencia judicial" y recuerda que le corresponde al propio Tribunal de Cuentas apreciar si es el caso. Observa, demás, que el Gobierno español ha apuntado que el plazo en cuestión tiene carácter "estrictamente indicativo", extremo que ninguna de las partes interesadas ha refutado.

Otra disposición por la que el abogado general ve vulneración del Derecho comunitario tiene que ver con que sólo puedan recurrir el archivo de las actuaciones el Ministerio Fiscal y las administraciones públicas, dejando fuera a las acusaciones populares, ya que se les impediría a estas últimas "mantener un debate contradictorio sobre los elementos de hecho y de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento.

Finalmente, las conclusiones considera que "no es conforme con el Derecho de la UE obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado en una fase anterior del procedimiento en el plazo máximo de dos meses, aun cuando el Tribunal de Justicia no haya adoptado todavía la resolución sobre una petición de decisión prejudicial que se le haya presentado.

En cuanto al asunto que afecta a varios miembros de los CDR, el Abogado General ve claro que no existe colisión con la directiva europea de lucha contra el terrorismo y explica que la ley española "no priva" a la europea de su plena eficacia, al tiempo que descarta que responda a una "autoamnistía", tal y como defendió la Comisión Europea en la vista ante la Gran Sala del TJUE el pasado julio.

Así, el abogado considera que la LOA "cumple los estándares" establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se aprobó en "un contexto real de reconciliación política y social" y "no constituye una autoamnistía"; y porque "no incluye violaciones graves de Derechos Humanos". En este sentido, recuerda el dictamen, la amnistía española "establece una exclusión explícita de los actos que hayan causado de forma intencionada tales violaciones, sin incluir formalmente el conjunto de los delitos contemplados en la Directiva".

Finalmente, el abogado ve que la formulación de la LOA "permite trazar una frontera lo suficientemente clara entre las conductas susceptibles de beneficiarse de una amnistía y las conductas que, por su gravedad, deben seguir sometidas al régimen de sanción penal que la Directiva establece". Y añade que, en su opinión, los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación y los principios de primacía del Derecho de la Unión y de cooperación leal tampoco se oponen a la LOA.

Puigdemont dice que no se fía de los jueces salvapatrias

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reaccionado a este dictamen avisando este jueves de que la última palabra sobre la aplicación de la amnistía la tienen "unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria".

Lo ha dicho en un apunte en X después de que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado el grueso de la Ley de Amnistía. "La opción del Abogado General es muy explícita y muy bien fundamentada, pero no olvidemos que la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria", ha destacado. Y añade que para estos jueces, "el encargo que les hizo alguien que debería haber sido juzgado como criminal de guerra es más vinculante que lo que pueda decir el Congreso y la UE".

Tras advertir de que deben tratar con la justicia española, Puigdemont considera que el Abogado General ha evidenciado "la indecente estrategia de dilación y manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la Ley de Amnistía en su totalidad, y a todo el mundo: desde los acusados falsamente de terroristas a los acusados --y en algunos casos condenados-- por una malversación inexistente".

Por ello, explica que tuvieron que plantarse ante el primer redactado de la norma porque, a su juicio, excluía a personas y porque sospechaban que dejaba "demasiados agujeros para que un día la UE la revirtiera".

Pese a recordar que les criticaron por aquella decisión, ha asegurado que la tomaron con la mirada puesta en el TJUE, aunque ha constatado que la Ley de Amnistía no se aplica "en su totalidad ni a todo el mundo".

"Y no porque no sea democrática, constitucional y en base al derecho europeo. No se aplica porque hay una instrucción a la que obedecen ciegamente algunos tribunales, empezando por el Supremo, algunas entidades tan oscuras y opacas como Societat Civil Catalana -por cierto, aliada del PSC en todas las batallas, y Vox, que actúa de acusación popular", ha zanjado.

El abogado de Puigdemont sobre una vuelta a Cataluña: "Es una decisión que tiene que tomar él"

El abogado del expresidente Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, se ha referido también este jueves a una eventual vuelta a Cataluña del líder de Junts en caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avale la amnistía tras la resolución de su Abogado General: "Es una decisión política que tiene que tomar él".

Lo ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, donde ha afirmado que este jueves es un "buen día" porque entre otras cosas se ha demostrado que la ley de amnistía no es contraria al derecho de la Unión Europea ni en malversación, ni en terrorismo, ni en desórdenes públicos. Preguntado por si la resolución sobre la amnistía se produce en febrero de 2026 y entonces el líder de Junts volverá a Cataluña, ha afirmado que entiende "que sí".

El Gobierno lo ve como una "victoria rotunda"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado de "victoria rotunda" la resolución del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bolaños ha hecho estas breves declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, apuntando que solo ha podido ver el resumen del dictamen y una vez lo lea al completo comparecerá ante los medios.

En la misma línea, fuentes gubernamentales consideran "magnífico" el contenido de la resolución emitida por el Abogado General del TJUE.

Junts habla de muy buena noticia y el PP habla de principios del Estado de Derecho vulnerados

Junts ha hablado de "muy buena noticia" porque acerca "un poco más" al expresidente catalán Carles Puigdemont, en boca de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, el dictamen no vinculante del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que advierte contra el levantamiento de cautelares mientras se resuelve el asunto en Luxemburgo.

Preguntada en este sentido si tras el informe del abogado general del TJUE el retorno de Puigdemont está más cerca, Nogueras ha respondido que , aunque aún falta la sentencia, el hecho de que esa resolución sea "favorable" les acerca "un poco más" a aquello que "no debería haberse alargado tanto como se ha alargado".

Nogueras sostiene que este informe evidencia que la Ley de Amnistía es una ley europea y, por tanto, "absolutamente válida", en contra de "lo que han intentado vender algunos" y también demuestra que "plantarse da resultados".

Si en enero de 2024 Junts hubiera votar a favor de la primera versión de la Ley de Amnistía que llegó al Congreso, "en la que el PSOE excluía" a muchos ciudadanos", hoy Junts no podría celebrar que la ley definitiva "haya pasado el filtro" de la UE.

Por tanto, ha insistido en que en ocasiones "da resultados plantarse" porque quienes han perdido con esta resolución del abogado general del TJUE son el Tribunal Supremo, la FAES de José María Aznar y Vox, que son quienes han intentado "alargar el proceso".

"Es un gran día", ha enfatizado Nogueras, para dejar claro, a rengón seguido, que "el enemigo público numero uno de Vox es Junts" y recalcar a ERC, entre otros, que su partido no acepta "ni una lección" de quién es Vox.

El PP cree que lo que vale es la sentencia del TJUE

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, considera que el Abogado General del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea opina de una forma muy distinta al resto al señalar que dicho dictamen "es claro y contundente el Abogado General cuando habla y advierte de la vulneración de los principios del Estado de Derecho en esa ley. Y esto es de máxima gravedad". Se refiere Gamarra al plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso, aunque también señala que no ve "autoamnistía" o colisión con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE.

Pese a ella, Gamarra ha insistido hoy en que la ley de amnistía es "inmoral" porque fue el instrumento "a través del cual se compró una investidura" de Sánchez y que ha sido "utilizada única y exclusivamente con el objetivo de permanecer en el poder" después "de haber perdido las elecciones". "Hablamos de una ley que es una autoamnistía", ha sentenciado. En este sentido, ha indicado que no están "ante un instrumento que buscara la convivencia, sino la conveniencia", y que "siempre se articuló como un instrumento para lograr una investidura a cambio de una ley que permitiera dar inmunidad e impunidad a quienes habían vulnerado nuestro Estado de Derecho".

Al ser preguntada qué le parece que el Abogado General diga que esa norma parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social, que no constituye una autoamnistía y que no se vieron afectados los intereses financieros de la UE, Gamarra ha asegurado que se trata de "un informe" y hay que estar pendiente del fallo del tribunal. "Aquí lo único que vale es la sentencia del TJUE", ha apostillado, si bien ha insistido en que el informe del Abogado General es "claro y contundente" al "advertir de la vulneración de los principios del Estado de Derecho en esa ley", algo que ve de "máxima gravedad".

Gabriel Rufián pide a Marchena que se lea el informe "porque meter a la gente en la cárcel por un referéndum es una salvajada"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha celebrado el "sentido común" del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al avalar la Ley de Amnistía y ha pedido al juez Manuel Marchena, presidente del tribunal que condenó a los líderes del proceso independentista catalán, que lea atentamente ese dictamen porque "meter en la cárcel o condenar a gente por un referéndum siempre fue una salvajada".

El dirigente republicano ha asegurado que esta resolución "sería una buena noticia si no fuera porque la justicia española, más que justicia para con este tema, fue venganza". "Lo único que le pido a Marchena es que se lo lea, no importa tanto si me lo leo yo, sino que se lo lea Marchena", ha esgrimido, añadiendo que "Europa simplemente hace lo que tiene que hacer, que es aplicar el sentido común".

Preguntado por si esto abre la puerta a la amnistía de Carles Puigdemont, Rufián ha respondido que hay jueces en España que "están haciendo política y están aplicando no la justicia o la legalidad, sino la venganza". Y creo que eso es una mala noticia para la democracia de este país", ha insistido.

Sobre si estas circunstancias pueden afectar a la situación política actual y a la falta de estabilidad derivada de la decisión de Junts de bloquear casi todas las leyes del Gobierno, Rufián ha desviado la pregunta y ha indicado que ellos están "en quinto de lawfare". "Tenemos muy claro que si algún día hay una salida de esta será por la vía europea", ha apuntado.

El portavoz parlamentario también ha afirmado que en España hay jueces españoles "que dicen que no les da la gana aplicar" una ley aprobada por el Congreso por mayoría. Y ha concluido: "¿Esto es grave? Es gravísimo".

Vox dice que le importa poco lo que diga Europa: "Sabemos lo que hicieron"

El secretario general de Vox y líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha asegurado que las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía no son vinculantes: "Lo que digan instancias europeas nos importa absolutamente nada".

"Nosotros sabemos lo que hicieron los delincuentes golpistas, sabemos que muchos de ellos aún están pendientes de sentarse ante el juez y pagar por el dinero que robaron, por la sublevación que protagonizaron y por el golpe de Estado que lideraron", ha afirmado, y ha añadido que si dependiera de Vox, el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, estaría en prisión.