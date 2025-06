Pedro Sánchez ha pasado de negar la amnistía a calificarla como una virtud

El Tribunal Constitucional avala la Ley de Amnistía: los argumentos de los magistrados que están a favor

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado por tres fases distintas durante el proceso de la amnistía. Después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado contento por esta "buena noticia para España y la convivencia". Aunque todavía queda por resolver qué pasará con Carles Puigdemont.

Sánchez no siempre ha defendido la amnistía. Si tiramos de hemeroteca, el jefe del Ejecutivo aseguraba que no aprobaría esa ley porque no iba a entrar en la Constitución española. Pero después, Sánchez necesitaba los votos de Junts y ahí comienza a cambiar la historia.

Las distintas fases de Pedro Sánchez sobre la Ley de Amnistía

La primera fase ha sido la de la negación. Antes de las pasadas elecciones decía que no la aprobaría y que no tenía cabida en el ordenamiento jurídico. “El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes y lo saben los telespectadores, es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno lo va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española”, dijo el 10 de noviembre de 2022.

La segunda llegó después del resultado electoral. Entró en la fase de necesidad porque tenía que aprobar la amnistía para ser investido con los votos de Junts, así lo verbalizó en el Comité Federal del PSOE. “Pero a todos ellos y a todas ellas quiero decirles que el coraje también se manifiesta a veces haciendo realidad un dicho español bien sencillo y bien, ¿verdad? Y es que hay que hacer de la necesidad virtud”, resaltó el 28 de octubre de 2023.

Hacer de la necesidad virtud. ¿Y cuál sería esa virtud? Pues más allá de haber conseguido ser presidente, hoy Sánchez la concreta diciendo que la amnistía es buena para la convivencia de España. Ha entrado en la tercera fase. Es una magnífica noticia para España, para la convivencia, para la coexistencia. "Estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política", concluye el jefe del Ejecutivo que celebra, ahora sí, la sentencia del Constitucional.