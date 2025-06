Los que están a favor creen que esta ley responde a una situación excepcional y a una finalidad legítima de interés público

Pedro Sánchez se queda solo en la cumbre de la OTAN con su negativa al aumento del 5% del gasto en defensa

Compartir







El Tribunal Constitucional avala la Ley de Amnistía y confirma que tiene encaje en la Constitución. Pero hay cuatro magistrados que se oponen. Según informa Isabel Sanz, los seis magistrados progresistas que han participado en esta deliberación firman una sentencia de 250 páginas donde destacan que la norma está justificada, que es razonable, que tiene legitimidad y que sirvió para normalizar la situación política en Cataluña.

La sentencia responde al recurso del Partido Popular que, entre otros argumentos, decía que la amnistía no era viable porque no está recogida en la Constitución. La respuesta textual es que todo lo que no está vedado constitucionalmente queda en el ámbito de la decisión del legislador. Es decir, queda en manos del Parlamento, que es el que hace leyes. Los magistrados reconocen que sirvió para investir a Pedro Sánchez para garantizar su investidura, pero añaden que ellos no están aquí para hacer juicios políticos.

PUEDE INTERESARTE El mapa de la amnistía: las 354 causas que negociaron perdonar en Cataluña

Los independentistas piden que los exiliados puedan volver

Mayo de 2024. El Congreso aprobó definitivamente la Ley de Amnistía con los votos del PSOE y sus socios. Fue la clave para que Pedro Sánchez se mantuviese en Moncloa. Hoy, el presidente del Gobierno lo celebra. Un espaldarazo a una de sus decisiones políticas más arriesgadas. Y con él, todo el Gobierno.

En Cataluña, declaración institucional de Salvador Illa para imprimir trascendencia al momento: "Pido a las autoridades judiciales pertinentes, en especial al Tribunal Supremo, y lo hago con respeto, pero también con claridad que se aplique esta ley". Los partidos independentistas exigen lo mismo. "Encerrar todos los casos y todas las causas judiciales, cancelar todas las órdenes de detención y, por tanto, que los exiliados puedan volver", asegura Joan Ignasi Elena, de ERC.

PUEDE INTERESARTE La Ley de Amnistía ya es una realidad: así ha sido el proceso hasta su aprobación

Todas las miradas puestas en Puigdemont, que sigue sin poder volver a España

Enfrente de todos está el Partido Popular, que agitó las calles y presentó el recurso. Alberto Núñez Feijóo se revuelve contra la decisión: "¿Esta amnistía qué es? Pues es una vergüenza. Es inmoral, es una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder y es un obús contra la separación de poderes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Ahora, todas las miradas están puestas en Carles Puigdemont, que sigue sin poder volver a España porque el Constitucional no entra en la malversación, el delito que le mantiene en Bélgica. El Constitucional ha avalado finalmente la Ley de Amnistía con los seis votos a favor de los magistrados progresistas frente a los cuatro en contra de los conservadores.

Los que están a favor indican que la ley responde a una situación excepcional

Los que están a favor creen que esta ley responde a una situación excepcional y a una finalidad legítima de interés público. Los que están en contra dicen que es el intercambio de votos por impunidad y califican la norma como arbitraria e injustificada. Y todo esto lo recalcan en cuatro votos particulares diferentes. Por ejemplo, en uno de ellos se puede leer que la amnistía tiene su origen en un acuerdo político orientado a conseguir la investidura del presidente del Gobierno.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Pero no son solo duros con la norma, que califican como un desafío al Estado de Derecho, sino también lo son con sus compañeros del bloque constitucional. Uno de estos magistrados, Enrique Arnaldo, llega a decir que los progresistas han reescrito la Constitución olvidando que son sus guardianes y creyendo que son sus dueños.

Sánchez lo califica de "magnífica noticia" para España y la convivencia

Sánchez lo califica de "magnífica noticia" tanto para España como para la convivencia el fallo del Tribunal Constitucional: "Es una magnífica noticia para España, para la convivencia, para la coexistencia". El jefe del Ejecutivo asegura que se está cerrando "una crisis política que nunca debió salir de la política".

El jefe del Ejecutivo afirma que siempre ha reprochado al anterior Gobierno de Mariano Rajoy "haber renunciado a la política y haber descargado las responsabilidades judiciales y, por tanto, en el poder judicial, toda la respuesta a esta crisis territorial y la crisis constitucional que vivió España desde el año 2011". "El Tribunal Constitucional ha sentenciado que la Ley de Amnistía es constitucional y nosotros manifestamos nuestra satisfacción porque siempre defendimos que lo que saliera del Congreso de los Diputados iba a ser constitucional", concluye el jefe del Ejecutivo sobre la norma que queda avalada por el Constitucional.