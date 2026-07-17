Más vecinos dan la cara y denuncian la inseguridad que se vive el barrio debido a un grupo de inmigrantes conflictivos

Agreden al equipo de ‘En boca de todos’ en El Vendrell (Tarragona): un mosso de paisano tiene que intervenir para evitar una mayor agresión

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Tan solo unas horas después de que agredieran al cámara de ‘En boca de todos’ en una zona conflictiva del barrio del Vendrel, ante la que tuvo que intervenir un mosso de paisano, el hombre fue detenido y al rato, puesto en libertad. Nuevos vecinos se suman a la denuncia de Xiomara sobre la situación de peligro en la que viven.

Según ha informado Ana Puertas en directo desde la conflictiva esquina del barrio, el joven de 23 años de origen magrebí, que agredió a nuestro compañero, fue detenido el pasado miércoles por la tarde, pero vecinos del barrio le vieron al día siguiente vendiendo droga en el mismo punto a pesar, de tener antecedentes por un delito contra la salud pública, por robo y por agresión incluso a un agente de la autoridad.

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Ernesto y David, que ha aparecido de espaldas por miedo y que asegura que su mujer ya no se atreve a salir a la calle, han hablado ante las cámaras del programa y coinciden en la situación de inseguridad que vive El Vendrel: “Hace un año y medio que vivo aquí, y es lo que están comentando. Venta de drogas, escándalos… Es un grupo pequeño, pero nos afecta a todos”.

El alcalde sigue sin responder a las llamadas de ‘En boca de todos’ y de los vecinos, por lo que asegura que el lunes van a pedir que pongan cámaras de seguridad en los diferentes puntos calientes que existen en El Vendrel porque ese no es el único punto conflictivo de la localidad.

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David ha detallado lo que lleva meses sufriendo: “Me han robado las llantas del coche, el embellecedor, me han forzado la cerradura del coche… Por suerte no tengo las amenazas de Xiomara, pero me han destrozado el coche. Sales a caminar por la noche y hay un clima de inseguridad, que vas cagado, y te terminas quedando en casa”.

Además, ha dejado claro que el alcalde del PSOE, Kenneth Martínez, no hace nada pasa solucionar la situación: “A ese cobarde no lo voto ni de coña, no da la cara nunca. Solo sale para hacerse fotos en algún evento que tenga controlado”.

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Xiomara asegura que sigue recibiendo amenazas y una de las personas que se las realiza se ha puesto al lado del punto en el que estaba grabando la cámara chillando y negando la versión de la vecina.

Ante la denuncia de los vecinos, el gerente del bar desde 2009, ha explicaba que en su local no se venden drogas y que los altercados que se producen en la calle no tienen nada que ver con su negocio.

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