Esther Martínez celebra el éxito de la retransmisión de la final del Mundial, que reunió a unas 10.000 personas

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La final del Mundial dejó imágenes de tensión en Bilbao, donde un grupo de encapuchados trató de boicotear la retransmisión del partido en una pantalla gigante instalada en un parque del centro de la ciudad. Una de las personas que defendió la pantalla frente a los radicales fue Esther Martínez, portavoz del PP en Bilbao.

'En boca de todos' ha hablado con Esther tras la victoria de la selección española. La portavoz ha celebrado el ambiente vivido durante el encuentro: "Muy contentos. Ayer nos reunimos aquí, en este parque, unas 10.000 personas. Cuando salió Nico Williams esto era una auténtica fiesta. Cada parada de Unai, cada jugada y, por supuesto, los goles… Fue maravilloso".

Esther Martínez: "Desgraciadamente hay gente que solo se dedica a generar violencia y nunca va a respetar la libertad"

Esther también ha explicado lo sucedido con el grupo que intentó sabotear la retransmisión: "Eran los energúmenos de siempre, que quieren cercenar el derecho que también tenemos los bilbaínos a disfrutar de nuestra selección. No comprenden que existe un sentimiento mayoritario y vinieron con la intención de reventar la pantalla".

Además, ha recordado que no era la primera vez que organizaban una iniciativa similar: "Nosotros no queríamos problemas. Ya instalamos una pantalla durante la Eurocopa y todo transcurrió con absoluta normalidad. Esta vez tampoco consiguieron ni cercenar ese derecho ni reventar la retransmisión, porque defendimos nuestra pantalla".

Por último, ha lanzado un mensaje en defensa de la libertad: "Desgraciadamente hay gente que solo se dedica a generar violencia y nunca va a respetar la libertad. Y no hay nada más importante que la libertad. Yo siempre estaré para defenderla. Quien quiera ver el partido, fenomenal, y quien no quiera, también tiene todo el derecho a no hacerlo".