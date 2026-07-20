La exmiss Asturias critica el silencio de la expareja de José Luis Ábalos ante el juez y sostiene que debería reintegrar el dinero que cobró

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Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, estaba citada este lunes para declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación relacionados con su contratación en Ineco y Tragsatec. Sin embargo, ha decidido acogerse a su derecho a no declarar.

'En boca de todos' ha hablado con Claudia Montes, exmiss Asturias, quien ha valorado la decisión de Jessica Rodríguez: "Me parece fatal. Tendría que haber hablado y haber contado la verdad a todos los españoles. Desde el principio debería haber reconocido lo que ya declaró, que no fue a trabajar y que estaba enchufada en ese puesto".

Además, considera que debería devolver el dinero que percibió: "Por lo que se ha demostrado en el juicio, la enchufaron y cobraba sin trabajar. Debería devolver ese dinero a todos los españoles. Incluso podría considerarse un pago en especie".

Claudia Montes: "Los jueces y los fiscales hicieron muy bien su trabajo y estoy muy satisfecha. Han comprobado que yo sí fui a trabajar"

Claudia Montes también ha querido diferenciar su situación de la de Jessica Rodríguez, insistiendo en que ella sí desempeñó sus funciones: "Los jueces y los fiscales hicieron muy bien su trabajo y estoy muy satisfecha. Han comprobado que yo sí fui a trabajar. Estuve en la empresa entre 2019 y 2022. Hubo un momento puntual en el que me hicieron la vida imposible, pero fueron solo unos días. Durante todos esos años trabajé muchísimo".

Por último, ha aprovechado para reclamar la reincorporación a su puesto de trabajo: "Me gustaría que me devolvieran mi puesto porque he cumplido con creces. El último gerente no quiso firmar mi despido porque estaba muy contento con mi trabajo y fue Óscar Gómez quien terminó firmándolo. Creo que deberían devolverme mi puesto".