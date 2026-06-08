Lara Guerra 08 JUN 2026 - 20:29h.

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Risto Mejide comienza 'Todo es mentira' con una importante noticia, y es que el presentador ha recibido un mensaje que señala importantes informaciones sobre Leire Díez en la que los medios "no han puesto el foco".

Risto iniciaba el programa con una importante noticia: "En el caso Leire todo el mundo habla sobre las agendas, Villarejo, y muchos nos hemos apuntado a la tesis lógica de la cloaca donde presuntamente trabajaba para el PSOE. Pero, este programa en un ejercicio absolutamente insólito que se apunta a cualquier teoría no quiere dejar de abrir un melón que ya se ha mencionado aquí, pero hoy cobra especial relevancia después del mensaje que he recibido".

Mejide desvela la información que contiene el mensaje

"El mensaje es de una persona que hemos invitado a plató porque tiene relación con los implicados del caso Leire", asegura. Además, desea que pueda acudir a plató para pronunciarse sobre estas informaciones.

"Leire era la cazadora de corruptos y ellos han cazado a la cazadora, o al menos por lo que yo se. El origen es un fiscal corrupto que fue quine comenzó mi caso y yo le buscaba para ver quien apretó mi botón rojo. Lo han mandado al extranjero para protegerlo y yo con Leire buscaba información sobre mi, pero parece que empezó a ocupar posiciones que no le correspondían"