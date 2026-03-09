Las peticiones de gasolineras y transportistas para enfrentarse a la subida del petróleo

Beatriz Benayas 09 MAR 2026 - 21:08h.

Gasolineras y transportistas exigen medidas al Gobierno para no repercutir las subidas del petróleo

El gasoléo en máximos, roza los dos euros el litro y sube más que la gasolina

Ante este subidón del combustible, gasolineras y transportistas piden medidas para evitar que suba el precio de todo. Los transportistas, de saque, piden inspecciones para ver si no hay abusos en las gasolineras que han trasladado de forma inmediata la subida del barril al surtidor.

Esto es lo que han notado en una semana un conductor común, un repartidor y un transportista. De menos de 80 euros a más de 90 por el depósito de un coche; de 115 a 137 el de la furgoneta y de 574 a casi 700 el de un camión. Son 15, 22 y 112 euros más de golpe.

Hay dos formas de mitigar esa subida. Una es la que piden las gasolineras: hacerlo recortando los impuestos que suponen el 40% del ticket de combustible o que el IVA baje temporalmente al 10 por ciento para abaratar 15 céntimos el litro de combustible, que el impuesto de hidrocarburos se reduzca a la mitad para abaratarlo 22 céntimos.

La otra forma es la que piden los transportistas: bonificaciones, descuentos como con la guerra de Ucrania.

Si no se abarata el combustible, avisan. Hasta ahora, el coste del transporte se repercutía en el 30% del precio del paquete, pero tendrán que repercutirlo en el 40, es decir, que subirá todo.