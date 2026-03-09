Agricultores y pescadores afectados por la guerra: La ruta alternativa a Ormuz es un 256% más cara

cuatro.com 09 MAR 2026 - 16:02h.

El gasoléo en máximos, roza los dos euros el litro y sube más que la gasolina

La realidad es que la subida abrupta en el precio del crudo afecta a muchos sectores en nuestro país. La pesca y agricultura sufren el encarecimiento del combustible para barcos y maquinaria. "Cada día necesitamos entre 50 y 60 litros más de cien euros diarios", dicen los que se atreven a faenar. El estrecho de Ormuz bloqueado también pone en riesgo la importación de fertilizantes.

Las pérdidas económicas para el sector español son tan inevitables como palpables. Llenar el depósito para faenar se ha convertido en una pesadilla para los pesqueros gallegos. "Hace una semana estaba en sesenta céntimos el litro y ahora llega ya al euro". De hecho, los que se dedican al marisqueo no se alejan de las costas. Las flotas de logística flaquean con la contienda.

Los agricultores tiemblan por los fertilizantes

Combustible indispensable, también, para los agricultores. En este sector el impacto es mayor, si cabe. La razón, los fertilizantes. Por el estrecho de Ormuz pasa un tercio de la producción mundial. Ya se ha encarecido un 70%. Y por si fuera poco, en los cultivos suponen entre un 17 y un 33% de los costes totales. No olvidemos la alfalfa, un preciado forraje que triunfa en Emiratos Árabes.Es lo que comen los camellos de carreras o los caballos de los jeques. exportamos 280.000 toneladas, que mueven unos 400 millones de euros.

Ahora, con Ormuz bloqueado, la logística se está complicando. Hacerlo llegar por otras vías es carísimo. Y ponen precio: la ruta alternativa es un 256% más cara. Son sectores ya castigados por esta subida del crudo, en su nivel más alto desde 2022.