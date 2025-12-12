Ana Vázquez lanza una propuesta a los socios de Pedro Sánchez al escuchar a Tesh Sidi decir que solo esperan una remodelación

Ana Vázquez explota contra Rosana Prieto por acusar al PP de encubrir un caso de acoso: "Tenéis unas tragaderas muy grandes"

Para empezar el programa y, una vez hecho un esquema la actualidad del día, Pablo González Batista le pregunta a los colaboradores de 'Todo es mentira' cómo creen que va a afectar todos los escándalos al PSOE y al Gobierno.

"Sánchez tiene que convocar elecciones. No puede hacer ni regeneración, ni luchar contra un machismo que tiene de manera sistemática en su Gobierno", responde Ana Vázquez.

Tesh Sidi, diputada de Más Madrid, opina que "el Partido Socialista está herido de muerte y por ende, el Gobierno se ve en la UCI". Por lo que, para solucionarlo, "tendrá que hacer una remodelación para demostrar que es diferente", señala.

Unas palabras que sorprenden al presentar al venir de una socia de Gobierno. "Hasta ahora eran tres cerdos o desgraciadas pero, la entrada en la UCO, siendo el socio mayoritario del Gobierno herido de muerte tendrá que dar explicaciones y Pedro Sánchez tendrá que remodelar de alguna manera el Gobierno para dar una respuesta contundente", se justifica.

Y es que está en la mano del presidente del Gobierno convocar elecciones, por lo que en Más Madrid solo pueden esperar la remodelación. Momento que Ana Vázquez aprovecha para lanzar un mensaje a los socios de Gobierno.

El mensaje de Ana Vázquez a los socios de Gobierno

"Yo le pido a los socios de Gobierno que den un paso adelante y que nos apoyen en la moción de censura. Si quieren rechazar esa corrupción y ese machismo sistemático del Gobierno, que nos apoyen", comunica la diputada del PP.

Es un mensaje dirigido sobre todo al PNV y Junts pues desde el Partido Popular son conscientes de que "la izquierda va a tragar con todo". Los otros considera que "están en una situación muy comprometida".