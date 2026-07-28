Código 10 28 JUL 2026 - 23:36h.

Ana Vázquez y Pablo Fernández se enfrentan en 'Código 10' por la gestión de los incendios: así ha sido este tenso momento

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En el programa que emitió 'Código 10' en Cuatro este martes salió a debate las posibles soluciones para prevenir los incendios, lo que generó un momento de máxima tensión entre Ana Vázquez, diputada del PP, y Pablo Fernández, político de Podemos. ¿El origen? Este último, también líder de la formación morada en Castilla y León, señaló que es muy complicado alcanzar pactos cuando hay partidos que o bien no se posicionan a favor o bien niegan el cambio climático.

Además, Pablo Fernández destacó que hay "distintos grados de responsabilidad": "El mayor grado de responsabilidad es de las comunidades autónomas, porque son quienes tienen que prevenir los incendios, extinguirlos y gestionar los montes. No lo digo yo, lo dice una ley que hizo el PP de Aznar, que salió con mayoría absoluta en el año 2003".

Es por ello que el político de Podemos cargó de manera directa contra el PP: "La mayor parte de las comunidades autónomas las gobierna el PP y en ellas ha acometido salvajes recortes, sobre todo en prevención de incendios, que es el mayor hándicap. Hay condiciones deplorables para los trabajadores, que se juegan la vida para apagar las llamas", aseguró Pablo Fernández, que también hizo autocrítica y subrayó que otra parte de la responsabilidad corresponde al Gobierno de España, que "no pone los medios suficientes cuando hay incendios tan devastadores como este".

Crece la tensión en el plató de 'Código 10'

Cuando parecía que la tensión se había rebajado, el enfrentamiento volvió a surgir tras la pregunta de Nacho Abad: "¿Se puede coger una piña de un árbol?". Mientras Pablo Fernández sostuvo que sí, Ana Vázquez respondió que no, argumentando que es necesario realizar una serie de trámites para ello.