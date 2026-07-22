Exclusiva | Primeras declaraciones de Joseba García, hermano de Koldo: ''Me muero de risa con la imputación''

Código 10 22 JUL 2026 - 10:09h.

El hermano de Koldo García se negó a declarar ante el juez

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'Código 10' ha conseguido, en exclusiva, hablar con Joseba García, hermano de Koldo, después de que este mismo lunes se negase a responder las preguntas del juez durante el juicio.

Iñaki Ainciburu, reportero del programa, explica detalladamente qué es lo que le ha dicho Joseba García al programa: ''Nos hemos contado con un Joseba que nos ha dejado titulares como este 'Me muero de risa con la imputación'', comienza diciendo Iñaki a Nacho Abad.

Y continúa dando más datos: ''Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, califica de surrealista lo que ha vivido en la Audiencia Nacional ante las preguntas de Ismael Moreno y nos ha contado todos los detalles de lo que ocurrió ahí. Recordemos que Joseba Izaguirre está actualmente imputado por la contratación irregular de Jessica Rodríguez, que a su vez, recordemos, fue contratada en dos empresas públicas y ella misma declaró que no iba a trabajar''.

Además, el hermano de Koldo se pronuncia sobre la declaración: ''Fue gracioso, peculiar. No te puedo explicar lo que ha sido, todavía no lo entiendo. He hablado lo justo''.

''Le pregunté al juez: ¿por qué estoy aquí, de qué se me investiga? Es todo tan estúpido, una persona que no sabe si existe ni sabe si ha nacido, te dicen 'Usted ha influido en su contratación', pero si no sé quién es esa'', añade Joseba y zanja el tema de la contratación irregular de Jessica de la siguiente manera: ''Ella dijo que yo era su jefe en Tragsatec cuando yo jamás trabajé en Tragsatec''.