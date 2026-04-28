De la política a las letras: el viaje intelectual de Jaime de los Santos al corazón de Caravaggio y Pasolini

Miguel Manso 28 ABR 2026 - 15:18h.

El diputado del PP novela el diálogo entre dos creadores "malditos", que buscaron la belleza entre la gente común

“Hablar solo de política y estar solo con políticos puede crear problemas de salud mental”, advierte

Compartir







Jaime de los Santos (Madrid, 1978) es una figura polifacética en la vida pública española, que compagina su carrera como político del Partido Popular con su sólida formación como historiador del arte. A lo largo de su trayectoria profesional, ha desempeñado cargos de gran relevancia, como el de Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, y actualmente ejerce como vicesecretario en su partido y diputado nacional.

Su profundo conocimiento de la historia del arte ha impregnado constantemente su labor intelectual, culminando recientemente en una destacada carrera literaria. “Creo que la cultura puede salvar a los políticos -explica en una entrevista con Noticias Cuatro-. Hablar solo de política y estar solo con políticos puede crear problemas de salud mental”.

En su segunda novela, titulada ‘El evangelio según Caravaggio’, Jaime de los Santos explora la vida y el genio del pintor barroco Michelangelo Merisi da Caravaggio. La narrativa se articula de forma singular a través de la mirada del cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Este recurso literario permite establecer un vínculo profundo entre dos creadores considerados "malditos", separados por siglos pero unidos por una visión artística revolucionaria y vidas personales turbulentas.

El libro profundiza en el enfoque radical de Caravaggio hacia el arte religioso, mostrando cómo sustituyó las figuras idealizadas por la cruda realidad de las calles romanas. Las fuentes describen cómo el pintor utilizaba a "gente normal" de la calle -mendigos, ancianos y prostitutas- como modelos para sus santos y vírgenes. Esta elección no era meramente estética, sino una postura filosófica: Caravaggio creía que lo divino se encontraba en los seres humanos más humildes y vulnerables, una sensibilidad que a menudo le enfrentó a las autoridades religiosas de su tiempo.

Un tema central en la narrativa es la rehabilitación de la imagen de Caravaggio más allá de la leyenda de su violencia y oscuridad. De los Santos se propone presentar al hombre apasionado detrás de los mitos, destacando el "furor dionisíaco" y la sensibilidad necesaria para retratar la vida con tanta verdad. A través de los ojos de Pasolini, el texto sugiere que ambos artistas fueron supervivientes que vivieron en los márgenes de la sociedad, impulsados por una pasión por la autenticidad que terminó definiendo tanto su obra como sus tragedias personales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Finalmente, El evangelio según Caravaggio representa una contribución significativa a la literatura sobre arte contemporáneo y un hito personal para Jaime de los Santos. Al entrelazar el legado de Caravaggio con la mirada moderna de Pasolini, el autor crea un diálogo entre el Barroco y el siglo XX.