Lara Guerra 10 MAR 2026 - 01:00h.

Alejandra Andrade descubre el testimonio de un hombre estadounidense que ha tenido que huir al recibir amenazas por ser del colectivo LGTBI

'Fuera de cobertura' llega con una nueva temporada de la mano de Alejandra Andrade. En este primer programa, el equipo se desplaza hasta Estados Unidos denominado ‘Terror en Texas’, un reportaje grabado en el estado gobernado por Greg Abbott que analiza de qué manera ha influido una década de políticas ultraconservadoras en la vida cotidiana de sus ciudadanos.

En Texas aún hay discordia al hablar sobre la diversidad sexual, tal es así que en ejemplo del colectivo LGTBIQ aún sufren los estragos de una sociedad que no les acepta. Hace un tiempo, en una de las celebraciones del orgullo se vivió una protesta anti LGTBIQ, en la que atacaban a las personas cada vez que salían o entraban en ella. 1 de cada 4 delitos de odio en Texas fue dirigido a personas LGTBI.

Alejandra ha podido hablar con Bob, un ciudadano de Texas que se ha visto obligado a huir de su ciudad porque ha recibido "amenazas": "Nunca creí que vería algo así, la gente se cree libre para expresar su odio hacia ciertos grupos; ya sean hispanos o personas LGTBQ. Yo soy gay y estamos llevando un proyecto para huir de los estados republicanos. Si hay alguien que no se sienta libre podemos ayudarle para trasladarse a un lugar seguro".

Bob: "El odio y rabia que se ha desatado tardará mucho tiempo en sanar"

Asimismo, Bob asegura que a través de su proyecto están ayudando a muchas personas: "Lo que estamos haciendo es ayudar a las personas del colectivo a encontrar lugares donde se sientan más seguras. Diría que hemos ayudado en unas 35 operaciones relacionadas con esto y 900 personas que reciben información cada semana. El odio y rabia que se ha desatado tardará mucho tiempo en sanar y seguirán intentando ilegalizar y criminalizar el ser gay, trans o hispanos

Por último, asegura que "el colectivo más afectado es el de personas trans. Están tratando de eliminarnos uno a uno y si logran ilegalizar las personas trans, luego lo harán con las personas homosexuales hasta ir a por nosotros individualmente".