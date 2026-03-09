Lara Guerra 09 MAR 2026 - 23:40h.

El Servicio de Control de Inmigración; ICE, detuvo a una media de 142 personas al día en el primer semestre del 2025

'Fuera de cobertura' llega con una nueva entrega del reporterismo en estado puro, de la mano de Alejandra Andrade. La temporada comienza con 'Terror en Texas', un reportaje grabado en el estado gobernado por Greg Abbott en el que se analiza el impacto de las políticas ultraconservadoras en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Uno de los problemas más habituales gira en torno a la inmigración; y es que en el primer semestre de 2025 el Servicio de Control de Inmigración; ICE, detuvo a una media de 142 personas al día. Alejandra ha podido hablar con una pareja afectada por esto: "En un terrorismo de estado aplican todo el terror de su locura cuando tiran a una mujer al piso, le ponen la rodilla en el cuello y luego tienes que acompañarlos a las prisiones. Esto duele porque los inmigrantes venimos a ofrecer nuestras manos para construir, no destruir

Tras esto, ambos se dirigen ante uno de los barrios latinos más grandes de Texas, donde más redadas se han producido. "Yo vengo de México, venimos buscando una oportunidad. Mi esposo es una persona que le gusta trabajar. Ahora estamos en Colony Ridge, en Houston".

Detenido por la Policía de Texas: "Estuve un mes y nos pusieron en los de máxima seguridad"

Sobre esta comunidad, la presentadora quiere conocer qué cantidad de personas se han llevado las patrullas, a lo que la mujer asegura que "en la primera redada hicieron 100 ese día, y al siguiente otras 100. Hay mucho miedo y pánico. Yo trabajo con violencia doméstica, el hombre que golpea a la mujer no va a hablar a la policía porque sabe que se llevan a ella también".

Para intentar evitar estas redadas, hay muchas personas que están durante varios días sin salir de casa. En este tipo de situaciones, la afectada asegura que si alguien necesita salir, no lo hace por este motivo: "Hay un grupo de whatsapp donde pone 'necesito agua, medicina y los uber se lo llevan'. Antes sabías que había coches que eran de los que ponían Police...ahora lo hacen hasta con coches de trabajo".

Otro de los hombres que se encuentra junto a Alejandra fue uno de los arrestados: "Aquí me levantaron. Me llevaron al Centro de Detención de Conroe. Estuve un mes y nos pusieron en los de máxima seguridad; con las luces día y noche. Cada 15 o 20 minutos pasan a revisar y te echan la luz en la cara. En el juicio me impusieron una fianza".