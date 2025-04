El infierno de los vecinos del Carmel de Barcelona

Además, Joan nos cuenta qué es lo que pasa cuando el recinto cierra y qué fue lo que le ocurrió una noche: "La Policía se va, y un 20 o 25 por ciento salta la valla. Una noche saqué mi móvil y empecé a grabar. Había como unas 15 personas saltando. Hubo uno que me dijo que no les gustaba que les grabaran. Yo no hice ni caso, seguí grabando y estando aquí me metió una patada en el pecho, me tiró al suelo. Y la chica que iba con ellos me robó el móvil y me tiraron a patadas. Me jodieron toda la parta esta", recuerda señalando el brazo y mostrando una foto de cómo quedó.