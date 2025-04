Ante su respuesta, Alejandra le recordaba los testimonios de todas las mujeres que han denunciado: "No sé si si es mentira, no lo sé. A mí me da igual que digan cuatro mujeres lo que digan. Ya te he dicho, si es que no haces caso. Vamos a ver, te lo voy a volver a repetir. Sé en lo que he creído. ¿Para qué me haces las preguntas que me estás haciendo? Sé en quién he creído, en lo que he creído y a quién. Eso disipa un mundo de preguntas que me estás haciendo que... Como luego no salga cómo te he hablado...", finalizaba.