"Me gustaría mucho enfocarme en el abuso psicológico que hacen", comenzaba. "Tú no decides que estudias, tú no decides de quién te enamoras, tú no decides en qué vas a trabajar, tú no decides eso. El apóstol va a decidir qué vas a estudiar, dónde vas a vivir, y tú te casas si es que él quiere que te cases. Tú le perteneces a él ", explicaba.

Sochil se sinceraba entonces sobre a qué edad comenzaron los abusos sobre ella y durante cuánto tiempo los sufrió: "Samuel Joaquín conmigo se quedó en los bailes sexuales. Pero él murió y nombraron apóstol a Naasón. Viví un mundo muy diferente. Cuando cumplo mi mayoría de edad, me ponen un apartamento. Tenía que estar cada hora diciéndole todo lo que hacía y dónde estaba. Naasón me viola, me graba. Eso era un trabajo para mí. Yo he sido preparada toda mi vida para ser su esclava. Los deseos del apóstol de Dios son mandamientos. A mí me enseñan que él no hace nada malo".