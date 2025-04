Moisés recuerda el horror que sufrió al ser torturado tras salir de 'La Luz del Mundo'

Él nació en la iglesia 'La Luz del Mundo'. Con 16 años fue objeto de un abuso sexual por parte de su máximo líder en aquel entonces, Samuel Joaquín Flores. Algo que no dudó en denunciar públicamente y que tuvo sus consecuencias. "Al principio, Samuel Joaquín me ofrece cuatro millones de dólares para que me calle. Le dije que no", recuerda.

"Esa misma noche, cuando voy a la tienda, resulta que siento algo, como un tubo. Era una metralleta. Y en el otro lado una pistola. Me dicen que no me mueva. Me esposaron, me llevaron fuera de la ciudad y ahí es donde empiezan a torturarme. Una persona trae un picahielo y otra un cuchillo. Me dieron 68 veces. De las costillas una fue luxada, un pulmón fue penetrado. Ellos pensaron que yo ya estaba muerto", explica.