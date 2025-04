Allí el equipo del programa ha conocido a Merche : "Llevo viviendo aquí casi 30 años. Siempre estuve bien y ahora no. Abajo hay un piso turístico, en la casa de al lado también... Estoy súper contenta", decía en tono irónico.

"Los turistas me han caído bien toda la vida, España ha vivido del turismo siempre. Pero ahora, es que no están expulsando", continuaba. Merche puso el piso en venta hace un año, debido a su hartazgo: "Yo quería un sitio normal para vivir, no un parque temático. Recibó un montón de ofertas, algunas para convertirlo en piso turístico".