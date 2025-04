Es decir, la ley les obliga a ceder sus viviendas a pesar de que no estén de acuerdo e incluso de que se trate de su primera vivienda. "Es impresionante", ha reaccionado Alejandra. "Estamos hablando de que es la primera vivienda de 220.000 personas. Es muy difícil de creer, y hasta que no ha llegado este momento en el que han empezado las multas, la gente no había reaccionado", ha especificado la entrevistada.