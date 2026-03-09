Clara Olivo 09 MAR 2026 - 15:56h.

Hablamos con la periodista y presentadora en la previa del estreno de una nueva temporada del programa de investigación; cómo combatir la desinformación y cómo afronta la violencia digital, en esta entrevista exclusiva

Todos los episodios de 'Fuera de Cobertura', en Mediaset Infinity

Compartir







La cuenta atrás ha terminado y esta misma noche a las 23h se estrena la nueva temporada de 'Fuera de Cobertura', el programa que nos sumerge en las realidades más incómodas y peligrosas del planeta. Detrás de estos reportajes de impacto se encuentra Alejandra Andrade, una periodista todoterreno que no duda en adentrarse en territorios hostiles para buscar la verdad.

Pero, ¿cómo es la persona detrás de la cámara? Durante la rueda de prensa hemos sometido a la reportera a un cuestionario sobre cómo gestiona la presión de la calle y cómo encuentra el equilibrio cuando los focos se apagan.

El antídoto contra las fake news y las amenazas en redes

Tratar temas como el narcotráfico o las mafias internacionales tienen un precio, así que le preguntamos sobre las amenazas que recibe a través de las redes sociales. Alejandra expresa que "pasa completamente" del ruido digital, aunque reconoce haber vivido momentos de auténtica tensión en otros reportajes donde llegó a recibir indicaciones directas de la Policía Nacional, su estrategia es clara: ignorar a los acosadores y no contestar.

Para ella el verdadero peligro es la desinformación, ¿la solución?, el reporterismo. La periodista defiende que "las buenas historias están en la calle", hablando cara a cara con los protagonistas y recomienda dejar de consumir compulsivamente las redes sociales. Andrade anima a coger "la cámara y la libreta" para salir a comprobar los hechos de verdad.

La imposible desconexión y el refugio familiar

Alejandra también nos explica que lleva siendo periodista desde los 22, por lo que su marido y sus hijos están más que acostumbrados a su ritmo de vida de viajar constantemente. Su truco es concentrar todo su trabajo durante meses y, una vez de vuelta en Madrid, exprimir al máximo su vida familiar haciendo felizmente de "ama de casa".

Eso sí, cuando le preguntamos cuál es su secreto para desconectar, su respuesta es clara: "es imposible". Asume que el periodismo es su vida entera, y aunque con los años intenta no involucrarse tanto emocionalmente con las personas que entrevista, expresa que casi siempre es "inevitable".

Pero curiosamente, para gestionar todo esto no recurre a terapia tradicional, si no a su entrono: "mi equipo, mis amigas, mi marido y mis hijos, y nada más". No se arrepiente de nada de esta dura profesión y se siente muy orgullosa de haber tomado la mejor decisión de su carrera: rodearse siempre de gente a la que quiere y respeta.

Dale play a los vídeos superiores para ver la entrevista completa de Alejandra antes del estreno