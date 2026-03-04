Clara Olivo 04 MAR 2026 - 16:32h.

La periodista desvela los entresijos de sus reportajes más crudos de esta temporada. Desde la violencia del narcotráfico en Francia, hasta el drama de los ancianos en las prisiones de Japón.

Todos los episodios de 'Fuera de Cobertura', en Mediaset Infinity

Compartir







Adentrarse en las realidades más oscuras y peligrosas del planeta requiere de una vocación inquebrantable, y si hay alguien en nuestro país que domina a la perfección el periodismo de inmersión, esa es Alejandra Andrade. La reportera calienta motores para el estreno de la nueva temporada de 'Fuera de Cobertura' este lunes 9 de marzo a las 23, un formato que vuelve a poner el foco en aquellos rincones del mundo que pocos se atreven a mirar.

Durante la rueda de prensa de esta nueva temporada, hemos podido charlar con ella para descubrir qué nos deparan estas nuevas entregas. Y, a juzgar por sus palabras, estamos ante una de las temporadas más crudas y complejas hasta la fecha.

Cara a cara con los pistoleros en Marsella

Cuando un equipo de televisión se adentra en un territorio peligroso, el riesgo es constante. Sin embargo, Andrade confiesa que, gracias a la gran experiencia que acumula en temas de narcotráfico y conflictos sociales, en ningún momento de la grabación llegaron a pensar la temida frase de "aquí no salimos".

Esta sangre fría le ha sido indispensable para rodar el que, según la propia Alejandra, ha sido el reportaje más complicado del año: la mortífera guerra del narcotráfico en Marsella. El equipo ha logrado traspasar las barreras invisibles de los barrios del norte de la ciudad francesa, zonas empobrecidas, abandonadas y temidas por la población, donde imponen su ley las bandas criminales.

Allí consiguieron hablar con los traficantes, vendedores o pistoleros, un logro que la periodista lo atribuye a un detallado trabajo previo. La clave del éxito es que "lo llevamos antes muy bien producido", sabiendo con quién se reúnen, todo sumado a la confianza en su equipo.

El contraste de las cárceles geriátrico

Uno de los momentos que más le ha removido por dentro se produjo al visitar la prisión de Fuchu, en Japón, una de las más estrictas del mundo, donde se toparon con un problema. Esa cárcel se ha convertido en un geriátrico por la cantidad de personas de la tercera edad que cometen hurtos con el objetivo de ingresar. Así, no se enfrentan a la soledad no deseada, asegurándose también tres comidas calientes al día.

A todo esto se sumarán otras temáticas de actualidad, como el seguimiento a las patrullas anti-inmigración impulsadas por las políticas del gobierno de Trump, demostrando que esta temporada va a ser la más internacional de todas.

Dale play al vídeo para escuchar de primera mano todas las anécdotas de Alejandra sobre esta nueva temporada.