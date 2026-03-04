El terror en Texas, en el estreno de la nueva temporada de ‘Fuera de cobertura’

La realidad de las medidas más radicales de Greg Abbott en el estado de Texas en el estreno el lunes 9 de marzo a las 23:00 horas

Vuelve a Cuatro el reporterismo en estado puro y el inconfundible estilo narrativo y visual de ‘Fuera de cobertura’, el formato que dirige y presenta Alejandra Andrade, que estrena nueva temporada en Cuatro el próximo lunes 9 de marzo a las 23:00 h. con reportajes de investigación grabados dentro y fuera de nuestras fronteras.

Acceso a lugares de difícil entrada, testimonios directos de quienes rara vez encuentran altavoz, tensión a pie de calle y una realización que sitúa al espectador en el centro de la historia vuelven a definir la esencia del programa que la cadena produce en colaboración con Producciones Imposibles.

‘Terror en Texas’: un viaje al territorio más polarizado de Estados Unidos

La temporada se inaugura con ‘Terror en Texas’, un reportaje grabado en el estado gobernado por Greg Abbott que analiza el impacto de una década de políticas ultraconservadoras en la vida cotidiana de sus ciudadanos.

El equipo acompaña a migrantes que viven pendientes de las redadas del ICE, documenta la militarización de la frontera con México y recoge el testimonio de familias que aseguran sentirse perseguidas por el endurecimiento de las leyes migratorias. También aborda la prohibición impuesta sobre el aborto, que está empujando a mujeres a cruzar la frontera mexicana para poder interrumpir su embarazo, así como el debate generado por la retirada de cientos de títulos literarios en colegios y bibliotecas públicas.

El reportaje se adentra además en el clima que denuncian miembros del colectivo LGTBI y en la liberalización de armas que ha marcado la agenda política del estado, dando voz tanto a quienes se sienten amenazados como a quienes respaldan estas medidas.

Una temporada con vocación internacional

Tras su paso por EE.UU., ‘Fuera de cobertura’ viajará a diversos lugares el mundo para documentar fenómenos sociales y culturales complejos, entrando en escenarios de difícil acceso y mostrando realidades que rara vez se enseñan ante las cámaras.

En Japón, Alejandra Andrade accederá a la prisión de Fuchu, donde cumplen condena centenares de ancianos que cometen pequeños delitos para ingresar en la cárcel y así evitar la soledad y la pobreza. En Tokio, investigará el fenómeno de los ‘Toyoko Kids’, adolescentes que huyen de sus hogares y sobreviven en las calles expuestos a entornos de vulnerabilidad, adicciones y explotación.

En Francia, el programa se adentrará en los barrios del norte de Marsella para documentar la guerra del narcotráfico que ha convertido a la ciudad en uno de los epicentros europeos de la violencia vinculada a la droga, siguiendo de cerca a vecinos, víctimas y miembros de bandas criminales.

‘Fuera de cobertura’ se desplazará también a Bosnia y Herzegovina acompañando a un grupo de españoles para analizar el fenómeno de las supuestas apariciones marianas en Medjugorje, uno de los principales destinos de peregrinación religiosa del mundo; y a Qingtian, en el este de China, localidad de origen de gran parte de la comunidad china en España, para comprender las raíces y las causas de esta diáspora.

Además, abordará la fiebre de la longevidad y las promesas científicas asociadas a ella, y pondrá el foco en una colonia del sur de Madrid donde centenares de familias sobreviven en condiciones extremadamente precarias a escasos kilómetros del centro de la capital.