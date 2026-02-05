¿Qué son los hidrosismos que han obligado a evacuar Grazalema y por qué es el lugar donde más llueve de España?

Casi todo el país en alerta por vientos fuertes y sobre todo las lluvias en un terreno que ya no admite tanta agua.

Rescates bajo condiciones extremas en la borrasca Leonardo

Casi todo el país en alerta por vientos fuertes y sobre todo las lluvias en un terreno que ya no admite tanta agua, por eso hacemos zoom en la provincia de Cádiz. Grazalema está siendo desalojado por las lluvias y por los llamados hidrosismos. Pero qué son. Son terremotos provocados por el movimiento de aguas subterráneas.

Y ¿Por qué Grazalema es el lugar donde más llueve de toda España? Está entre montañas. El viento húmedo que llega desde el atlántico choca contra ellas en esa especie de embudo natural que genera un efecto venturi, una presión que provoca precipitaciones muy abundantes.

Para todo ello la ubicación es clave. La sierra en la que está localizada es la primera barrera donde rompen los vientos húmedos procedentes del oceáno Atlántico. Al chocar con el macizo de la Sierra de Grazalema, las masas cargadas de humedad están obligadas a remontar sus laderas. Esto da paso a que las nubes descarguen con fuerza, provocando que la lluvia se convierta en un elemento muy recurrente la localidad.

La zona está abierta al suroeste y forma un embudo. Esto provoca que los vientos húmedos queden canalizados en ese lugar, dando lugar a que los vientos se condensen y generen violentas descargas.

El pueblo de Grazalema se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar en una zona donde los vientos del oeste inciden cerca de la cima, a sotavento. Estos vientos se canalizan a través del Corredor del Boyar, que presenta una geometría cóncava.

La canalización de los vientos húmedos del Atlántico por el corredor del Boyar hace que el viento se intensifique y se sume una especie de efecto Venturi similar a lo que ocurre en el estrecho de Gibraltar.

El posterior ascenso forzado del viento húmedo por las montañas enfría el aire, lo que facilita la condensación en nubes y que haya un realce de precipitación a barlovento. Lo podemos ver en este modelo conceptual de la precipitación en Grazalema

El ascenso por la sierra de Grazalema provoca cizalladura, es decir, el viento cambia su dirección y velocidad con la altura, generando turbulencia, y por tanto rotación del viento. Esto facilita la unión de microgotitas de lluvia en la nube (coalescencia).

Debido a la capa estable que se suele formar a 3000 metros las nubes no tienen gran espesor, lo que favorece los mecanismos de colisión y unión de gotitas, que luego precipitan. En resumen, el flujo, templado y húmedo, al remontar por la ladera de barlovento consigue activar procesos microfísicos de crecimiento de gotitas de lluvia en un entorno cálido, mediante coalescencia (unión de gotas). Esto propicia lluvias cálidas muy eficientes en Grazalema.

Impactantes imágenes desde el aire

Grazalema vista desde el aire se ve como un pueblo pegado a una cascada. Los acuíferos del subsuelo no pueden alojar más agua y eso provoca corriemientos de tierras. Es una de las razones por las cuales desalojan la localidad. A primera hora de la tarde se notificaba la evacuación. Y casi inmediatamente comenzaba a hacerse efectiva. Las autoridades hacen lo que pueden para agilizarlo. Sacando a vecinos en brazos, mascotas en lanchas, o controlando el tráfico. Son 1.600 vecinos dejando atrás sus casas

Porque el municipio está, en resumidas cuentas, sobre un acuífero de gran capacidad, acostumbrado a precipitaciones extremas, pero ahora, saturado por las ya históricas lluvias. Cerca de 600 litros por metro cuadrado solo en el día de ayer. Y eso hace que se desborde. Y así, a borbotones sale el agua hasta por las paredes. Y esta situación insostenible para infraestructuras y difícl para los vecinos es la responsable de la decisión de la Junta.

El riesgo de derrumbe y sus fatales consecuencias hace que los expertos insten a evacuar la zona. Y, sin rechistar, todos acatan la recomendación. Quien tiene la oportunidad, a casa de familiares o amigos. Y quien no, al punto de encuentro habilitado por el Ayuntamiento. Un polideportivo en Ronda.

Llevan consigo, enseres básicos, documentación, ropa de recambio, medicación necesaria y cargadores para dispositivos móviles.

El pueblo, inundado, quedará desértico para evitar un mal mayor. Lo que, al menos, esperan los vecinos es que siga allí cuando ellos vuelvan.