El subsuelo de muchas zonas de España no aguanta más agua y va a seguir lloviendo

La corriente en chorro que debería estar en el Polo Norte, sobre la Península: lloverá hasta mediados de febrero

Preocupa en España que hay zonas donde el suelo ya no puede absorber más agua y va a seguir lloviendo. El mapa de la Península muestra las zonas donde la saturación del suelo es casi total y no es mejor el mapa que indica la acumulación de lluvia prevista en próximos diez días porque va a seguir lloviendo mucho en esas mismas zonas. Los meteorólogos llevan días advirtiendo. El suelo ya no filtra.

Más riesgo de inundaciones

En el oeste y centro de España el subsuelo ya no traga más. Y si miramos las lluvias previstas para esta semana es en esas mismas zonas saturadas donde más sigue lloviendo. Como señala Bruno Ballesteros, experto en Hidrogeología IGME, "los suelos tienen un determinado número de huecos, cuando llueve, estos se empiezan a llenar y eso cambia las propiedades físicas del suelo haciendo que pueda llegar a fluir como un líquido que provocan los deslizamientos de ladera e inestabilidades del terreno. Y el agua que sigue cayendo no puede ser absorbida por el suelo y provoca más riesgo de inundaciones".

Cambia las propiedades físicas del suelo haciendo que pueda llegar a fluir como un líquido que provocan los deslizamientos de ladera e inestabilidades del terreno

El carrusel de borrascas no para, tenemos por delante otra semana más de lluvia y cuando el suelo no filtra, vemos cascadas y embalses llenos desaguando. Además, estas lluvias aceleran el deshielo. Con todo esto sobre la mesa, aumenta el riesgo de crecidas y desbordamientos, el cóctel perfecto para inundaciones. Así que habrá que estar atentos a las zonas cercanas a los embalses, zonas arcillosas o con pendientes pronunciadas.