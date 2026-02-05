Horizonte 05 FEB 2026 - 00:03h.

El expreso político y presidente de Refugiados Sin Fronteras ha estado otra vez en 'Horizonte' para señalar la verdadera relación entre Felipe González y Venezuela

Carmen Porter carga contra Santos Cerdán en 'Horizonte': "Todos con la educación pública y luego llevan a sus hijos a universidades privadas"

Sergio Contreras, expreso político y presidente de Refugiados Sin Fronteras, ha explicado el papel de Felipe González en Venezuela. "Su papel es un contraste maravilloso. No es un tema ideológico. El papel que ha tenido es el papel de un estadista que, después de cumplir funciones por su nación, ha ayudado a otras naciones a recuperar la democracia", ha comenzado diciendo el invitado este miércoles en 'Horizonte'.

Además, Contreras ha señalado sobre el tercer presidente del Gobierno de España tras la transición que fue el primer abogado que tuvo Leopoldo López, "defendiendo a un preso político".

Posteriormente, Iker Jiménez le ha preguntado a Sergio Contreras que pasó con aquellos "personajes de la izquierda" que mantenían algún tipo de relación con Maduro: "¿No sabían nada del Helicoide y estaban a favor de los derechos humanos?".

"No existe un solo medio de comunicación que no haya publicado las relaciones inexplicables entre el partido Podemos, entre Juan Carlos Monedero y el Banco Central de Venezuela y Hugo Rafael Chávez Frías", ha dicho un Sergio Contreras que asegura que desde Venezuela ya se han hecho muchas preguntas, pero ahora "les toca a los españoles hacérselas".