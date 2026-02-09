Horizonte 09 FEB 2026 - 23:53h.

Paqui ha dejado en 'Horizonte' un durísimo testimonio que ha dejado a la presentadora con la voz entrecortada: no te lo pierdas

Paqui, la madre del guardia civil asesinado en Barbate, ha pronunciado un duro testimonio en 'Horizonte' que ha dejado a Carmen Porter al borde de las lágrimas. Todo ha ocurrido cuando la presentadora se ha dirigido a la madre del guardia civil asesinado en Barbate por la embestida de una narcolancha hace dos años: "¿Cómo estás? Nos conocimos, si recuerdas, en unos premios de la Guardia Civil. Había creo que pasado menos de un año que habían asesinado a tu hijo y me trasladabas que tu vida había cambiado para siempre. ¿Cómo te encuentras?", ha dicho la presentadora.

Y es que este lunes ha sido el aniversario del crimen de Barbate, en el que dos agentes del municipio costero de la provincia de Cádiz fueron asesinados por una narcolancha y, como ha dicho Carmen Porter, "en estos dos años no ha pasado nada. No os han dado ningún recurso ni indemnización".

"Cuando nos conocimos te dije que estaba mal. Ya mi vida nunca será la misma. Aquí no ha cambiado nada. Sigo teniendo el mismo dolor que seguiré teniendo mientras viva. Me han arrancado una parte de mí. Es mi hijo... él lo dio todo por la Guardia Civil, pero su patria no le ha respondido y le han dejado abandonado", ha dicho Paqui.

Carmen Porter, en ese momento, le ha dado la oportunidad a Paqui de que se dirigiese a cámara para reivindicarse al respecto. Paqui ha pedido "justicia real" y que paguen "quienes dieron la orden": "Un político no sabe lo que está pasando en el mar... ¿qué pretendían que hiciera? Nos ha destrozado a mí y a toda mi familia... a la vista está", ha indicado la madre del guardia civil, que no entiende cómo todavía "no le han dado contestación".

"Soy una madre muy dolida. Estoy muerta en vida. El único sentido que tiene mi vida son mis nietos y llegar lo más lejos con esto, para que nunca más vuelva a ocurrir", ha concluido Paqui en 'Horizonte'.

La reacción de Carmen Porter en 'Horizonte'

Posteriormente, Carmen Porter, con la voz entrecortada, ha indicado lo siguiente: "Cualquier persona está viendo el sufrimiento de una madre que le han quitado a un hijo por mandarle sin medios contra unos asesinos que van armados hasta los dientes".