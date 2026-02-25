Pedro Jiménez 25 FEB 2026 - 23:11h.

En el mismo día que hemos conocido los últimos documentos del 23 F se ha muerto Antonio Tejero. Un hecho que Iker Jiménez no ha querido dejar pasar por alto durante su programa este miércoles, quien ha comenzado el programa con una serie de carpetas y folios: "Muchas carpetas... es solo la punta del iceberg. Lo tienen aquí", ha dicho un Iker Jiménez, asegurando que muchas personas -incluido ella- esperaban la "desclasificación".

"En España hay un hermetismo especial", ha añadido el presentador de Cuatro, subrayando que "el 23 F ha hecho correr ríos de tintas". Ha sido en se preciso momento cuando ha informado que Antonio Tejero ha fallecido el mismo día que se "desclasificaban los archivos del suceso que él mismo protagonizó". Además, Iker Jiménez ha tildado todo esto de "una sincronicidad de auténtica antología".

Por otro lado, Iker Jiménez, tras poner una serie de fotografías de lo que fue aquel día histórico que vino dado con el fin de interrumpir el proceso democrático que se había iniciado en noviembre de 1975 tras la muerte de Franco, ha lanzado la pregunta en plató: "¿Sabemos algo más de lo que ya sabemos?".

Iker Jiménez, helado en 'Horizonte'

"Vaya sincronicidad, nos hemos quedado helados", ha añadido, dirigiéndose a Carmen Porter, quien no ha podido ocultar tampoco su sorpresa.