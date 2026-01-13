cuatro.com 13 ENE 2026 - 00:40h.

Jon Sistiaga entrevista a James Alison en 'Proyecto Sistiaga'

Un sacerdote, sobre el suicidio de religiosos homosexuales dentro de la Iglesia católica: ''Es un tabú del que prácticamente no se habla''

Jon Sistiaga entrevista a James Alison un sacerdote homosexual británico que reside desde hace años en Madrid. Llegó a ser expulsado de la Iglesia y poco después fue readmitido por el Papa Francisco. Se ha convertido en un icono gay para la comunidad LGTBI creyente y explica detalladamente el duro camino que ha tenido que recorrer para hacer lo que siempre ha querido.

Su padre fue el secretario de la ministra Margaret Thatcher y cuenta que pensaba que le iba a echar de su casa cuando le contó lo que sucedía, pero explica que aunque eso no ocurrió, sí que la relación se rompió por completo y afirma que su opción era el suicidio o el exilio, se fue a México y comenzó a vivir de nuevo. Ahora, explica en 'Proyecto Sistiaga' todo lo que ha vivido.

El sacerdote afirma que gran parte del clero es homosexual: ''Yo creo que a estas alturas del campeonato no hay nadie que lo niegue. Cuando salió el libro de 'Sodoma' algunos se quedaron sorprendidos, o por lo menos fingieron sorpresa , la verdad, no es una gran sorpresa para nadie'', y continúa hablando de ello: ''Uno de los entrevistados le dice que estima que la proporción de sacerdotes gais en el Vaticano es del 80%. Nadie ha desmentido esto''.

James revela cómo fue la llamada que le hizo el Papa

James explica cómo le echaron de la Iglesia: ''Me enviaron una carta en latín, y aprendí después que si de veras están interesados en que lo obedezcas, te lo envían en tu propio idioma (...) Recibí el documento, pero básicamente dice, tú no existes, no debes hacer nada, firmado por el cardenal de turno en latín''.

Cuenta que le pidió consejo a su ex maestro Raúl Vera: ''Yo sabía también que él había conocido al Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires. Entonces, cuando Raúl me dijo que él iba a pedir que el Santo Padre resolviera, evidentemente me dio mucha alegría porque supuestamente el cardenal firma el documento en nombre del Papa. Entonces era inapelable''.

''Dos meses después, estoy sentado en Madrid, suena el el celular, número oculto. Soy el Papa Francisco, ¿en serio? Se le reconoció por el acento argentino y también porque tenía mi carta enfrente de él. Y luego me dice, 'mire, James, yo quiero que camines con plena libertad interior siguiendo el espíritu de Jesús y yo te doy el poder de las llaves'. Lo repitió dos veces. Entonces yo le dije, sí, aunque la verdad, no sabía gran cosa del poder de las llaves, pero sabía que si el sucesor de San Pedro te habla de llaves, algo importante es'', cuenta el sacerdote.