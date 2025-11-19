La firma de la renuncia y el nuevo nombramiento del obispo de Cádiz dependen del Vaticano

León XIV conoce el caso del obispo de Cádiz y podría aceptar su renuncia próximamente

RomaEl papa León XIV ha hablado públicamente por primera vez sobre las acusaciones de abuso sexual contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, en una declaración que se produjo en respuesta a una pregunta de Marina García, periodista de Noticias Cuatro. Las palabras del Pontífice llegan más de una semana después de que el caso estallara, revolucionando la Iglesia española y poniendo al Vaticano en un momento delicado.

El papa hizo hincapié en que "la investigación aún está en marcha" y subrayó la importancia de no interferir en el proceso. "Él insiste sobre su inocencia", dijo el Pontífice, refiriéndose al obispo Zornoza, quien sigue defendiendo su inocencia ante las acusaciones.

En cuanto a las medidas cautelares, la renuncia de Zornoza y el nombramiento de un sustituto, el papa fue evasivo, explicando que esos aspectos dependen directamente del Vaticano y que la decisión sobre su futuro se tomará tras el avance de la investigación. "Hay que permitir que la investigación siga adelante y, según los resultados, habrá consecuencias", agregó.

Esta declaración se da en un momento de gran tensión, ya que la Conferencia Episcopal Española se encuentra actualmente en el Vaticano, donde ha tenido un encuentro con León XIV. Aunque se trata de una reunión previamente agendada, el escándalo ha marcado el tono de las conversaciones. Los obispos españoles confirmaron que la investigación está en marcha desde hace 15 días.

Aunque aún no se ha tomado una decisión sobre la renuncia de Zornoza ni sobre el nombramiento de su posible sustituto. En palabras de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal: "La firma de la renuncia y el nuevo nombramiento dependen del Vaticano", y aclaró que la investigación ha de seguir su curso con garantías.

El papa León XIV, al ser cuestionado sobre el caso, destacó la necesidad de seguir los protocolos establecidos por la Iglesia para este tipo de situaciones. En su respuesta, hizo hincapié en que "existen dos derechos fundamentales: el de la víctima a presentar su denuncia y el derecho a la presunción de inocencia".

Pero su intervención no ha sido suficiente para calmar la creciente preocupación en torno a la gestión de este caso, que se considera el primer gran desafío en su papado respecto a los abusos sexuales en la Iglesia.

A pesar de las críticas por la falta de decisiones visibles, el papa hizo un llamado a la prudencia, asegurando que se deben seguir los pasos indicados por la justicia eclesiástica. El futuro de Zornoza aún está en el aire, y la Iglesia española se enfrenta a la difícil tarea de gestionar este escándalo sin precedentes, mientras las expectativas sobre una respuesta más contundente del Vaticano crecen con cada día que pasa.