León XIV podría aceptar "próximamente" la renuncia del obispo de Cádiz

Los obispos españoles, en Roma. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha mantenido su primer encuentro con León XIV en el Vaticano. Era un encuentro previsto, pero ha quedado marcado por las denuncias por pederastia contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza.

Los obispos confirman que el Papa está al tanto de este caso, pero que todavía no ha decidido quién será el sustituto de Zornoza, informa Marina García. "Se confirma que el papa León XIV conoce el caso del obispo de Cádiz y la Conferencia Episcopal española, tras este importante encuentro dice que la firma de la renuncia y el nuevo nombramiento depende del Vaticano, que está investigando el caso desde hace 15 días y que suelen ser largos porque son garantistas.

El caso pone en la lupa al nuevo Papa para ver su reacción en el primer caso de presunta pederastia de una alta jerarquía eclesiástica en su Pontificado.

La situación del Obispo de Cádiz está en una fase de investigación. "Mantenemos la existencia de dos derechos: el de cualquier víctima a plantear su caso y el derecho a la presunción de inocencia. El Santo Padre que, por supuesto, es conocedor de esto, no nos ha dicho más. Esta posible renuncia quizá podría ser aceptada próximamente. Pero no se nos ha dicho ni la fecha ni el modo de aceptación de la renuncia", ha declarado Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal.