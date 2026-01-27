Lara Guerra 27 ENE 2026 - 00:25h.

'Proyecto Sistiaga' investiga a fondo el caso de los bebés robados en España

Mujeres afectadas por bebés robados reclaman su dura experiencia para encontrarles: "A veces eres hasta molesta"

Jon Sistiaga llega con un nuevo reportaje de 'Proyecto Sistiaga' en el que el periodista investiga a fondo los bebés robados en España. A través de varios testimonios conoceremos como varias madres descubrieron que sus hijos fueron arrancados de sus brazos sin su consentimiento.

Irene Meca fue un bebé robado, ahora ha podido conocer quién es verdaderamente. Confiesa que su sensación tras conocer toda su historia es inexplicable: "Sales a la calle de otra manera, pisas de otra manera y es diferente. De repente sabes de donde vienes, a quién te puedes parecer y son cosas tontas, pero importantes".

Su nombre es Sagrario, sin embargo, lleva toda la vida con el nombre de Irene: "Siempre digo 'mamá perdóname'. Sobre en qué momento se da cuenta de que no era hija biológica de su presunta madre, confiesa que fue con 15 años. Mi padre adoptivo murió cuando tenía 13. Intervine en una pelea y defendí a mi madre y me dijo 'esa no es tu madre'.

Por otro lado, Jon pregunta cuándo decide que quiere conocer quién es su verdadera madre, a lo que ella confiesa que "desde el momento que me enteró. Siempre quise saberlo. Me decían que me había tirado. Tienes que saber que muchas veces las respuestas que vas a encontrar no te gustan". En su partida de nacimiento, su madre rompió todos los papeles para que yo no pudiera encontrarlos. Fui a pedir mi partida y descubro todo tachones, sin padres. Quise intentarlo con el ADN y sin ello no lo hubiese conseguido. Contacté con una empresa americana que tiene una base de datos de todo el mundo y al ser tan amplio aparece una coincidencia con un chico de México".

Irene Meca desvela el proceso para encontrar a su verdadera familia

Asimismo, la afectada explica que "me pusieron en contacto con un amigo que le encanta todo esto y me dijo que este chico y yo teníamos los mismos bisabuelos. Él me puso en la pista de mi pueblo y al tiempo encuentro una coincidencia con un señor de 92 años, y su hija es otra loca de ADN. Fue crucial, consiguió una orden para ver cualquier libro de aquí, y vio en uno de los libros mi nombre y apellidos, el día que nací".

Por último, Irene confiesa cómo encontró a su familiar: "En ese instante pasa el alcalde y le contamos lo que habíamos encontrado. Llamo al que es mi primo Daniel y le cuenta todo, me pongo al habla con él y le comenté que si nos hacíamos una prueba de ADN. Hubo una coincidencia del 100% y ahí supe que era de aquí. Me dicen que alguien cercano se llevó a la niña a Madrid diciéndole a mi madre que se la llevaban al médico. Esa niña no volvió a casa y mi madre que me tuvo dos meses no me volvió a ver. Poco después a ella se la llevaron a Madrid, a un manicomio y dos años después mi madre murió. Esto mató a mi madre, estoy convencida...a ella le costé la vida".