'Proyecto Sistiaga' llega con una nueva entrega en la que Jon Sistiaga se desplaza hacia distintas zonas del país para descubrir los testimonios de 'Hijos Bastardos' en la que personas como el presunto hijo de Bernardo Pantoja detalla su dura historia como hijo no reconocido de la familia. Otra de las paradas del presentador es el Barrio de Triana, en Sevilla, donde conocemos la historia de Luis Manuel Vicente Rico; el presunto hijo de Bernardo Pantoja; por lo tanto sobrino de Isabel Pantoja, lo que se traduce a su vez en hermano de Anabel Pantoja.

Bernardo Pantoja es el hermano de Isabel Pantoja que tiene un affaire en la juventud con la madre de Luis Manuel Vicente, cuyo nombre es Josefa. El hermano de la cantante tenía una pareja, que es la madre de Anabel y mi madre tenía a su marido, que es el que le dio el apellido. Jon en primer lugar pregunta a Manuel sobre si siente paz en esta situación y en qué estado se encuentra su proceso: "La tranquilidad me lo daría el que me certificaran legalmente un juez mediante una prueba de ADN que se le está pidiendo a Anabel".

Asegura que no es sentirse o no Pantoja sino que "me siento Luis. No quiero aspirar a ser Pantoja, quiero solo que se sepa la verdad". Confiesa que a su padre no biológico no le ha sentido como real, no ha llegado a sentir ese tipo de afecto. Sin embargo, confiesa que tiene una hermana que sí es hija del hombre que le dio los apellidos y que a ella en fechas señaladas la llama. Además, destaca que tuvo un hijo y no se preocupó: "¿Me preguntaba por qué trataba a mi hermana de esa manera y a mi no?".

Presunto hijo de Bernardo Pantoja: "Me comentó que con mi madre tuvo una amistad de la que nací yo"

Además, siente que esto pasaba porque él sabía que no era su hijo. Por otro lado, Jon le pregunta a partir de qué momento le llegaron los rumores sobre que su verdadero padre es Bernardo Pantoja, a lo que él declara que "desde pequeño se me acercaban las personas a decirme que era su hijo. No le echaba cuentas de pequeño y al final se lo comenté a mi madre; que me dijo que no hiciera caso".

Sobre cómo se vive esta situación durante la adolescencia, Luis Manuel comenta que "Bernardo iba al colegio a recogerme, estuvo en cumpleaños y siempre lo he tenido como un amigo de mi madre. Yo notaba algo especial". Por otro lado, el entrevistado detalla de qué manera se enteró de que era su padre, si se lo dijo el propio Bernardo, a lo que afirmar que sí: "Me preguntó dónde estaba para irnos a desayunar, me dijo que le tenían que cortar una pierna y me comentó que con mi madre tuvo una amistad de la que nací yo".

Luis Manuel asegura que en un primer momento pensaba que era una broma y que le pidió Bernardo que se lo contara a su madre: "Le comenté que estuve con Bernardo y lo que me dijo. En casa de mi madre se hizo el silencio. Mi madre se puso a llorar y a pedirme perdón".

Después de esto, el hombre asegura que pese a conocer esta información el quiso "atarlo científicamente". Un día comió con él y le cogió un vaso y una servilleta para que después de comer meterlo en una bolsa y analizarlo en una clínica. En este momento detalla que la certeza dio un 99,7% Pese a tener esta información, el presunto hijo de Bernardo confiesa que nunca fue capaz de llamarle papá, pese a que él se lo pidió.