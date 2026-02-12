Xabier García Albiol se convierte en "reportero por un día" en 'Todo es mentira'

El alcalde de Badalona y colaborador de Todo es mentira, Xavier García Albiol, ha intervenido este jueves en directo como “reportero de lujo” para informar sobre las consecuencias del temporal Nils en el área del Barcelonès Nord. Desde Badalona, Albiol ha explicado que las fuertes rachas de viento han provocado numerosas incidencias, especialmente en Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià, con caída de árboles, vallas y otros elementos urbanos.

Aunque no se han registrado, según el alcalde, daños personales graves, sí se han producido escenas muy aparatosas, como el derrumbe de una pérgola de varias toneladas. Durante la conexión, Albiol ha detallado que aproximadamente el 50% de los avisos a los bomberos en toda Cataluña se han concentrado en esta zona, lo que da una idea de la intensidad del temporal.

Entre los daños más destacados, ha mencionado la caída de un árbol de más de 50 años en el patio de una escuela, que ha llegado a destrozar un muro, así como numerosos contenedores volcados y obstáculos que dificultan la movilidad de peatones y vehículos.

Las recomendaciones de las autoridades

El alcalde ha recordado que desde el Ayuntamiento de Badalona se activaron avisos preventivos, incluyendo el envío de alertas, la suspensión de las clases y la recomendación de minimizar desplazamientos. Además, se ha priorizado la retirada de árboles y ramas en las zonas más sensibles para garantizar la seguridad ciudadana y recuperar poco a poco la normalidad en la ciudad.

En cuanto a la evolución de la situación, Albiol ha reconocido que, aunque el viento sigue siendo fuerte, la situación “se está normalizando”. También ha señalado que los servicios de limpieza no pudieron actuar con normalidad debido al temporal, lo que ha provocado acumulación de residuos en las calles. “No es la situación ideal, pero iremos normalizando poco a poco”, ha asegurado en directo. Asimismo, han trasladado recomendaciones a la población.

Xabier Albiol, reportero por un día

Más allá de su papel institucional, Xabier Albiol se ha puesto el traje de reportero de Todo es mentira, ofreciendo información a pie de calle en directo, ante las felicitaciones y aplausos del resto de colaboradores del programa y del presentador, Risto Mejide.