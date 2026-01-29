Xiaomi presenta su fábrica de IA sin humanos ni luz que hace un móvil cada segundo

Lidia Camón 29 ENE 2026 - 16:09h.

Así es la nueva fábrica de Xiaomi en China: Está a oscuras, autónoma, no tiene luz, ni humanos.

Esta plataforma es tan eficaz que permite que Xiaomi pueda producir la friolera de 10 millones de móviles de gama alta en tan solo un año.

La tecnología avanza muy rápido, pero la forma de fabricarla también. Así es la nueva fábrica de Xiaomi en China. Está a oscuras .Es totalmente autónoma. Está abierta las 24 horas del día y produce un teléfono por segundo. Esto es posible gracias a una inteligencia artificial que controla las máquinas. Por lo que la temida idea de que la IA pueda reemplazar la labor humana cada vez es más real. Esta plataforma es tan eficaz que permite que Xiaomi pueda producir la friolera de 10 millones de móviles de gama alta en tan solo un año.

Se trata de la Changping Smart Factory, una "dark factory" equipada con inteligencia artificial que produce smartphones de forma continua y autónoma. La nueva iniciativa forma parte de la estrategia de Xiaomi por ser referente en la fabricación inteligente de sus productos. La planta está ubicada en el distrito de Changping, en las afueras de la capital china, y demandó una inversión de 330 millones de dólares.

En la fábrica se producen el Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi 14 Golf Blue y Xiaomi 14 Ultra. Este hito tecnológico solamente es posible gracias a HyperIMP, un sistema de inteligencia artificial que monitoriza las máquinas en tiempo real, se anticipa a posibles errores y y corrige problemas de forma automática. Eso sí, si falla el sistema o hay un problema informático, toda la producción puede quedar paralizada. Por eso, la ciberseguridad pasa a ser un tema clave.

Si bien la automatización avanza en la industria, la empresa garantizó que mantiene una plantilla global de más de 30.000 empleados, con fuerte presencia de ingenieros y técnicos, y que casi la mitad de su personal trabaja en investigación y desarrollo.