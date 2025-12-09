T800, el robot creado por China que recuerda a Robocop: es capaz de pegar a su creador

Su diseño y su software están programados para tareas de riesgo en escenarios de combate.

El CEO de la empresa, Zhao Tongyang, ha decidido colocarse las protecciones y enfrentarse a su robot.

En China se ha presentado el robot humanoide T800, y da miedo. Un humanoide de fabricación china con un propósito pelear. Por dar, ha dado una paliza a su dueño. Se ha saltado así la primera ley de la robótica, que dice así: un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Y se la ha saltado porque sus propios creadores han querido diseñarlo para ello. El CEO de la empresa de inteligencia artificial se ha dejado pegar por su creación. Era su forma de responder a las críticas sobre la veracidad de esta máquina de combate.

Mide 1,85 metros y pesa 85 kilos, tiene 41 articulaciones de altísimos grados de libertad, una batería enorme y cubiertas exteriores de aluminio con un sistema de percepción con infinidad de sensores. Todo esto le permite cargar gran peso, una enorme visión, capacidades tácticas de combate y mucha fuerza.

La apariencia y los movimientos del robot han generado numerosas dudas, muchísima gente duda y piensa que es un producto generado por inteligencia artificial. Muy parecido a Robocop, el mítico policía humanoide de los 80.

Por eso, el CEO de la empresa, Zhao Tongyang, ha decidido colocarse las protecciones y enfrentarse a su robot. Más que enfrentarse recibe un patadón que le lanza volando contra un tatami, una patada registrada desde diversos ángulos para convencer a los escépticos de la veracidad de su droide de combate, aunque no hay evidencia pública de que el robot funcione con autonomía o seguridad en un entornos reales.