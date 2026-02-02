Del robot Elektro de 1939 que fumaba, a los humanoides que llegan de la mano de China y Elon Musk

Elektro medía dos metros y pesaba más de 115 kg, y fumaba: pero los tiempos han cambiado.

El último modelo de robot humanoide chino trata de competir con los modelos Óptimus de Tesla.

Compartir







Este que vemos es el último modelo chino de robot humanoide que trata de competir con los modelos Óptimus de Tesla. Son muchos los dilemas que nos plantea lo que está por venir o lo que ya está aquí. No se quejan, no se ponen enfermos ni tienen crisis de ansiedad, además que no tienen que comer ni pagar la hipoteca. La explosión de estos robots continúa igual que las dudas sobre las consecuencias que esto tendrá sobre el empleo.

Le conocimos en 1939, se llamaba Elektro, medía dos metros y pesaba más de 115 kg. Fue el primer robot humanoide de la historia capaz de andar y hasta de fumar. Casi 90 años más tarde, los robots ya no sólo tienen nuestra forma sino que se comportan de la misma manera.

Llegan los robots humanoides

"La tendencia es a robots humanoides porque el mundo que nos rodea está preparado para el acceso para humanos y tener forma humanoide es una ventaja y aprenden cuando ven, porque están provistos de algoritmia generativa.

Son capaces de poner un lavavajillas, suben las escaleras, por supuesto las bajan, y bailan mejor que algunos de nosotros. Sus gestos cada vez más fluidos hace que a muchos tengamos que desnudarlos para comprobar que, efectivamente, son robots. "Interactúan, pueden tocar, ver, la progresión lógica es que este año ya podamos tener robots en una casa aprendiendo tareas, que pueda abrir la puerta, pasar el polvo...

PUEDE INTERESARTE Del subconsciente al éxito: las claves del campeón mundial de mentalismo para dominar la mente humana

Ya hay robots que parpadean y mueven los labios

Uno de los creados en China funciona con 25 micromotores. Tiene gestos faciales, parpadea, mueve los ojos, las cejas, y los labios. "Es mucho más blandito, menos intimidatorio, más suave. Está pensado para una cosa y que no le tengamos miedo", señalan los expertos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Pero la inteligencia artificial, sin brazos y piernas, ya ha causado despidos masivos en empresas. "Ha provocado una disrupción en los trabajos de cuello blanco, de gente que trabaja con un teclado que no se mancha las manos. Ahora con los robots la lista de puestos amenazados aumenta mucho más porque empiezan a sustituir a los trabajos de cuello azul, en los que se trabaja con las manos".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Ya ha provocado una disrupción en los trabajos de cuello blanco, pero también empieza en los de cuello azul

La empresa de Elon Musk, sin ir mas lejos, ha dejado de lado su buque insignia: los automoviles, y apuesta todo a los robots. Adquirir uno, a día de hoy, puede costar en torno a 20.000 euros, menos que algunos coches, pero en no mucho tiempo, bajarán. Oferta y demanda.