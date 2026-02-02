Del subconsciente al éxito: las claves del campeón mundial de mentalismo para dominar la mente humana

Miguel Manso 02 FEB 2026 - 10:17h.

Javier Botía lanza ‘Inteligencia Natural’, una guía de instrucciones para comprender nuestro cerebro y sacarle el máximo potencial.

El libro también explora fenómenos que la ciencia aún intenta explicar, como la empatía extrema.

Javier Botía, actual campeón mundial de mentalismo, ha presentado su más reciente obra titulada ‘Inteligencia Natural’ (Arcopress Ediciones), un ambicioso proyecto editorial que busca desmitificar el poder de la mente y ofrecer herramientas prácticas para su dominio.

La premisa del libro es contundente: la evolución nos ha dotado de capacidades "casi mágicas" que llevamos "de serie", pero la naturaleza no incluyó un libro de instrucciones para utilizarlas.

En un contexto dominado por el auge tecnológico, Botía sostiene que la inteligencia natural humana es el último bastión de ventaja exclusiva frente a la inteligencia artificial. Según el autor, nuestra capacidad no se reduce a procesar datos, sino que integra intuición, emociones y un hardware exclusivo capaz de llegar a resultados imposibles de programar.

Para ilustrar este potencial desperdiciado, el mentalista utiliza la metáfora del coche: la mayoría de las personas viven "empujando" su mente por el desconocimiento de su funcionamiento, en lugar de sentarse al volante y pisar el acelerador.

El núcleo de la obra se apoya en una descripción psicológica de dos personajes internos que habitan en cada individuo: el consciente y el subconsciente. El primero está ubicado en el neocórtex, es la voz racional que identificamos como "yo". Aunque cree tener el control, solo gobierna el 1% de nuestro ser.

El subconsciente es un gigante sumiso que reside en el sistema límbico y la amígdala. Controla el 99% de las funciones vitales, desde el ritmo cardíaco hasta la intuición, y solo asume el mando total en situaciones de pánico o supervivencia.

A lo largo de los capítulos, Botía desglosa técnicas que han hecho del mentalismo una disciplina asombrosa, basándose en la ciencia y la psicología en lugar del ilusionismo tradicional. Entre los puntos destacados se encuentran la detección del engaño, la lectura ocular y la supermemoria.

El cierre del libro, bajo el concepto de "La Señal", explora fenómenos que la ciencia aún intenta explicar, como la empatía extrema. El autor define a los émpatas como individuos con una sensibilidad neurológica aumentada (PAS), capaces de resonar físicamente con las emociones de los demás.

Con la máxima de que "cambiar el mundo no está en tu mano, está en tu mente", Botía concluye que el propósito de la existencia es la experimentación sensorial, instando a los lectores a abandonar la rutina y reconectar con su diseño biológico original.